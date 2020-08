Galaxy Note 20 : un opérateur américain aurait déjà tout dévoilé dans cette pub

Une publicité attribuée à l’opérateur AT&T détaillerait le peu d’informations qui nous manquent encore sur les Galaxy Note 20 5G et Note 20 Ultra 5G. Coloris, fonctionnalités, sérieux de la rumeur, on vous dit tout sur cette nouvelle fuite.

Vous le savez depuis de nombreuses générations maintenant, les fuites s’enchaînent chez Samsung en amont des grandes sorties. Et alors que l’on pensait déjà avoir suffisamment d’infos sur les Note 20 pour ne pas vraiment découvrir grand chose lors de leur présentation, un spot publicitaire AT&T fait surface.

Note 20 : un spot publicitaire révèle presque toutes les informations à découvrir

On doit sa découverte au leaker Evan Blass (@evleaks) dont les prédictions voient le plus souvent juste. La réclame en question n’a rien d’un spot publicitaire international à gros budget comme on a l’habitude de découvrir la plupart du temps.

La présentation, musique, et la piètre qualité de réalisation le font ressembler en effet davantage à des petits spots bon marché qui sont incroyablement courants à la télévision américaine – y compris sur les chaînes les plus regardées. Il pourrait également s’agir d’un spot à destination d’internet.

La vidéo montre un Galaxy Note 20 5G vert « Mystic Green » et le Note 20 Ultra 5G en « Mystic Bronze ». On apprend également que cette version américaine (forcément) embarquera un Snapdragon 865+. Chez nous, vous n’y aurez pas droit. Il faudra en effet se contenter d’un Exynos 990 vraisemblablement moins rapide…

La vidéo donne également des infos sur les écrans. Ainsi le Note 20 a un écran 6,7″ Dynamic AMOLED infinity-O (c’est à dire, donc, avec un poinçon simple). Le Note 20 Ultra a un écran AMOLED Infinity-O un peu plus grand, 6,9″. Les deux bénéficieront d’un taux de rafraîchissement 120 Hz. Il est également question du nouveau S-Pen qui « offre une sensation papier ».

Il bénéficie d’un partenariat avec Microsoft. De quoi par exemple transformer vite des notes en Powerpoint et autres fichiers Word. Les deux appareils seraient en outre capables de capturer des vidéos 8K tout en prenant simultanément des photos avec un capteur 33 mégapixels. La variante Ultra devrait conserver un capteur 108 Mp avec un « Space Zoom » 50x.

Le Note 20 Standard devrait par contraste embarquer un capteur 64 Mp avec « Space Zoom » 30x. Les capacités de batterie seraient respectivement de 4500 mAh et 4300 mAh. Enfin, le Note 20 Ultra sera proposé en « Mystic Black », « Mystic Bronze », et « Mystic White ». Le Note 20 classique sera, lui, décliné en Mystic Bronze, Mystic Green et Mystic Gray.

Que pensez-vous de cette nouvelle salve d’infos ? Partagez votre avis dans les commentaires.