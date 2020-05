Samsung préparerait le lancement du Galaxy A21s avec un SoC Exynos inédit

Samsung devrait officialiser prochainement un nouveau smartphone entrée de gamme basé sur le Galaxy A21 présenté en avril. Il s’agirait du Galaxy A21s dont une grande partie de la fiche technique a fuité sur Internet. Et il est équipé d’un chipset qui n’a encore jamais été utilisé par Samsung : l’Exynos 850.

Samsung a d’ores et déjà dévoilé un grand nombre de smartphones dans la gamme A. Galaxy A01. Galaxy A51. Galaxy A71. Galaxy A11. Galaxy A41. Galaxy A31. Galaxy A51 5G. Galaxy A71 5G. La firme coréenne en a même présenté un autre au mois d’avril, le Galaxy A21 (c’est ce téléphone qui illustre cet article). Il s’agit d’un modèle plutôt entrée de gamme qui remplace le Galaxy A20. Le smartphone arrivera aux États-Unis cet été au prix de 250 dollars. Arrivera-t-il en Europe ? Ce n’est pas sûr.

Car une déclinaison du Galaxy A21 pourrait le remplacer dans certains pays. Plusieurs informations pointent en effet vers un certain Galaxy A21s. Le téléphone, qui a reçu sa certification Bluetooth au début du mois de mai, a été croisé dans la console de gestion de Google Play par le site indien 91Mobiles. Il en découle une fiche technique préliminaire, ainsi qu’un visuel de sa façade, révélant un design très, très proche du Galaxy A21 classique.

Un Exynos encore non officiel

Parmi les éléments techniques révélés, nous retrouvons le chipset. Il s’agirait d’un Exynos 850, un composant que la firme coréenne n’a pas encore annoncé. Il s’agirait d’un octo-core composé exclusivement de coeurs Cortex-A55 dont la cadence pourrait monter jusqu’à 2 GHz. Le SoC serait accompagné de 3 Go de mémoire vive et servirait à animer un écran HD+ (avec un trou dans le coin supérieur gauche) et le système Android 10 (certainement avec One UI 2.0 par dessus).

Selon les rumeurs, le Galaxy A21s disposerait également d’un capteur photo principal de 48 mégapixels. Il devrait également en intégrer deux ou trois autres capteurs (dont un de 8 mégapixels pour les panoramas) pour apporter un peu d’adaptabilité. Pour les autoportraits, le Galaxy A21s profiterait d’un capteur selfie de 13 mégapixels. Enfin, sa batterie offrirait une capacité de 5000 mAh. Un leaker affirme enfin sur Twitter que le smartphone intègrerait 32 Go ou 64 Go de stockage selon les versions.

Notez que le Galaxy A21 n’est pas aussi bien équipé : son capteur photo principal ne dispose que d’une définition de 16 mégapixels et la capacité de sa batterie n’atteint « que » 4000 mAh. Reste à attendre une officialisation du A21s pour connaître les autres différences entre les deux modèles.

