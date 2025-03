Galaxy A16 5G : le prix du smartphone Samsung descend sous les 200 €

Près de six mois après sa commercialisation en France, le Galaxy A16 5G devient abordable en termes de prix. Chez Amazon, le tarif du smartphone Samsung descend en effet sous les 200 euros. Il est actuellement vendu à 199 euros, plus précisément.

C'est dans le cadre d'une vente flash à durée limitée qu'Amazon permet à ses clients de se procurer un smartphone Samsung à moins de 200 euros. Proposé en deux coloris au choix, le Galaxy A16 5G est disponible au prix de 199 euros au lieu de 249 euros.

Pour information, la remise de 20 % est effectuée automatiquement par le célèbre site e-commerce. Aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués si la livraison à domicile est choisie. Aussi, Amazon suggère le paiement du produit en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Dévoilée à la rentrée de septembre 2024, la version 5G du Galaxy A16 incluant six ans de mise à jour d’Android est un smartphone équipé d'un écran Infinity-U Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, une densité de 387 ppp et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Alimenté par une batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 25W, le téléphone dispose aussi d'un processeur Exynos 1330 Octo-Core cadencé à 2.4 GHz, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible par micro SDXC jusqu'à 1 To) et du système d'exploitation Android 14 associé à une surcouche One UI 6.1.

La partie APN du smartphone est composée d'un double capteur principal de 50 MP (f/1.8) + 5 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) et d'un capteur frontal de 13 MP (f2.0). Enfin, la connectivité du téléphone comprend la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le NFC, l'USB-C, la reconnaissance faciale, la prise jack 3.5 mm et un capteur d'empreinte digitale sur la tranche.