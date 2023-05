French Days : offrez-vous ce pack Echo Dot 3 + ampoules Philips Hue E27 en promo

La 3ème génération de l'Echo Dot fait l'objet d'un bon plan chez Boulanger. Proposée sous forme de pack avec deux ampoules Philips Hue E27, l'enceinte vocale d'Amazon est vendue sous les 35 euros par le site e-commerce français pour les French Days.

C'est à l'occasion des French Days Boulanger 2023 que le site marchand français du même nom permet à ses clients d'acquérir un pack connecté en promotion. Au cours de l'événement commercial, le pack composé de l'enceinte connectée Echo Dot 3 et de deux ampoules connectées Philips Hue E27 White est vendu au prix de 34,99 euros au lieu de 39,99 euros.

Se présentant sous la forme d'un galet, l'Echo Dot 3 vous donne la possibilité de lancer et de contrôler vos morceaux de musique préférés par simple commande vocale. L'appareil vous permet également d'appeler ou d'envoyer des messages à vos contacts, à condition qu'ils possèdent eux aussi un appareil Echo.

Quant à l'ampoule connectée Philips Hue E27 White, celle-ci émet uniquement une lumière blanc chaud, à une température de couleur définie de 2 700 Kelvin. Avec ses tons jaunes, cette couleur de lumière a un effet apaisant instantané. Elle est donc idéale pour les lampes du salon et la chambre à coucher. Comme pour tous les éclairages Hue, il est possible d'atténuer la luminosité d'une ampoule connectée blanche pour créer une atmosphère plus douce.