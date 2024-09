French Days : le pack Samsung Galaxy Tab S9 FE avec coque transparente passe à 269 € seulement !

Sortie il y a moins d’un an à 529 €, la Samsung Galaxy Tab S9 FE est actuellement affichée à 399 € chez Boulanger. Mais durant les French Days, vous pouvez l’avoir à un prix encore moins cher ! En cumulant la remise de 10 € tous les 100 € d’achat avec l’offre de remboursement de 100 €, la tablette avec sa coque transparente et son S Pen se retrouve à 269 €. Vite, ne tardez pas pour en profiter !

Les French Days se passent cette année du 20 au 30 septembre. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour profiter des nombreuses offres sur les produits high-tech. Vous cherchez une tablette avec d’excellente caractéristiques à petit prix ? La Samsung Galaxy Tab S9 FE est actuellement proposée à un tarif imbattable sur Boulanger.

Elle est en effet affichée à 399 €, ce qui est déjà un très bon prix sachant qu’elle est sortie il y a quelques mois à 529 € dans sa version WiFi avec un espace de stockage de 128 Go. Mais durant les French Days, Boulanger va encore plus loin en proposant 10 € de remise tous les 100 € d’achat. Le prix chute donc à 369 €. Et en ce moment, la tablette profite d’une offre de remboursement de 100 €. Vous obtenez donc la Galaxy Tab S9 FE à 269 € dans un pack avec une coque de protection transparente.

LA SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE PASSE À PRIX SACRIFIÉ POUR LES FRENCH DAYS

La Samsung Galaxy Tab S9 FE est une tablette qui ne manque pas d’atouts. Elle est équipée d'un écran tactile de 10,9 pouces qui profite d’une résolution de 2360 x 1640 pixels. Les images sont nettes, détaillées et éclatantes. Avec son taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce modèle convient parfaitement pour jouer, regarder des vidéos, lire et naviguer sur internet.

Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos 1380 couplé à 6 Go de RAM. Cela vous permet d’avoir une utilisation fluide et réactive, même en multitâche. De plus, son espace de stockage de 128 Go peut être augmentée grâce à l’ajout d’une carte microSD.

L’autonomie de la Galaxy Tab S9 FE est très confortable. Avec sa batterie d’une capacité de 8000 mAh, vous pouvez profiter de 7 heures d’utilisation. Vous pouvez donc facilement transporter votre tablette sans avoir peur de tomber en panne au milieu de la journée.

Enfin pour la partie photo, ce modèle embarque un capteur selfie de 12 mégapixels accompagné d’un objectif arrière de 8 mégapixels. Ce n’est certes pas son plus gros atout, mais à seulement 269 €, on peut faire quelques concessions, d’autant plus que les vidéos sont en 4K.