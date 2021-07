Free : Xavier Niel veut retirer Iliad de la bourse !

!Iliad, la maison-mère de Free, annonce une offre de public d’achat simplifiée sur ses actions. Cette opération boursière est initiée par Xavier Niel. Son objectif est de sortir le groupe de la Bourse de Paris. Le montant offert pour chaque action est de 182 euros. Suite à cette annonce, le cours du titre Iliad s’est envolé.

C’est l’événement important de la semaine sur le marché des télécoms. Free annonce la mise en place d’une offre publique d’achat simplifiée sur les actions d’Iliad, sa maison-mère. Cette opération est initiée par Xavier Niel, le patron d’Iliad : c’est ce dernier qui rachète, par le biais d’une holding appelée HoldCo II, les titres actuellement cotés à la bourse de Paris. L’opération a été validée à l’unanimité par le conseil d’administration du groupe.

Le prix d’achat proposé est de 182 euros, soit une surcote de 61 % par rapport au cours de clôture du 29 juillet 2021. Cette opération est soumise à l’approbation de l’AMF, le gendarme français de la finance. Elle sera ouverte à partir du 8 septembre 2021 et durera pendant 12 jours. Aujourd’hui, 23,10 % du capital du groupe est à la bourse de Paris.

Xavier veut sortir Free de la bourse pour effectuer “des investissements massifs”

Le but de Xavier Niel est de sortir Iliad de la bourse de Paris. Dans un communiqué de presse, le patron du groupe explique que « la nouvelle phase de développement d’Iliad exige des transformations rapides et des investissements significatifs qui seront plus aisément menés à bien en tant que société non cotée ». En passant, il renforce son contrôle sur le groupe. S’il détient en nom propre 1 % du capital d’Iliad, il contrôle directement ou indirectement 70,63 % du capital et 78,67 % des droits de vote.

C’est la seconde fois que Xavier Niel renforce sa participation dans le groupe Iliad suite à une offre publique de rachat. La précédente a été effectuée en janvier 2020. Et elle portait sur 20 % du capital de la société. À l’issue de cette opération, il détenait directement ou indirectement 72 % du capital et 70 % des droits de vote.

Suite à l’annonce de cette offre publique d’achat simplifiée, le titre Iliad s’est envolé à la bourse de Paris. La valeur de l’action a dépassé le prix proposé par Xavier Niel, atteignant les 182,05 euros. Pour que le titre soit décoté, il est nécessaire que le pourcentage de titres non présentés à l’offre publique d’achat ne dépasse pas les 10 %.