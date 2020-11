Free : une immense panne coupe l’accès internet chez un grand nombre d’abonnés

Une partie des abonnés fibrés chez Free font l'expérience d'une panne de leur accès internet. Le site Free-réseau rapporte que plus de 200 DSLAM sont injoignables depuis ce 2 novembre 2020 autour de midi. Pour l'heure l'opérateur ne donne pas de plus amples informations sur les raisons du problème.

Un grand nombre d'abonnés à l'accès internet Free est victime de pannes depuis lundi 2 novembre 2020 aux alentours de midi. Le site Free-réseau.net révèle au passage que 205 DSLAM sont actuellement injoignables sur un total de 18 138 en production. Résultat, les abonnés de certains départements, notamment la Somme et la Seine-Maritime, ne peuvent tout simplement plus accéder à internet.

D'après la carte disponible sur le site Free-réseau, des difficultés sont également rapportées dans la Sarthe, Mayenne, l'Aisne et le Bas-Rhin. Le réseau Free Mobile peut également être impacté de manière localisée par la panne, les deux réseaux étant liés. L'opérateur ne donne pour l'heure aucun complément d'information sur ses divers comptes sociaux.

Lire également : Free – que faire en cas de panne ou de problème sur le réseau ?

Les abonnés Free du nord de la France victimes d'une panne

Les pannes d'accès internet ne sont pas un phénomène spécialement rare que ce soit chez Free ou d'autres opérateurs. Les fournisseurs d'accès internet s'appuient en effet sur une juxtaposition de plusieurs réseaux, et une panne parfois localisée, par exemple sur un raccordement fibre entre répartiteurs xDSL ou fibre, peut provoquer des déconnexions temporaires sur d'autres parties du réseau.

En règle générale, la résolution du problème est plutôt rapide. Les abonnés les plus touchés ne devraient en effet pas faire l'expérience d'une coupure d'accès pendant plus de quelques heures. Pour le moment on penche donc plutôt pour une résolution de la panne avant la fin de la journée. Si vous êtes victimes de la panne, il est déconseillé de faire quoi que ce soit dans un premier temps.

La hotline de votre opérateur est probablement surchargée, et vous n'obtiendrez souvent d'autres réponse que “la résolution du problème est en cours, rappelez-nous demain si cela persiste”. Le mieux reste donc de prendre votre mal en patience et de passer lorsque possible sur d'autres modes d'accès. Vous pouvez par exemple utiliser de manière temporaire le hotspot WiFi inclus dans votre téléphone pour surfer à la maison via votre forfait data 4G.