Free : le réseau Internet est en panne dans plusieurs régions

Free est victime d'une nouvelle panne Internet. Cet après-midi, de nombreux abonnés du FAI ne parviennent en effet pas à se connecter au réseau fixe. Les régions les plus touchées de France sont les Hauts-de-France et la région parisienne. Voici une solution qui pourrait permettre de régler le soucis en attendant que Free n'intervienne.

Ce mercredi 5 mai 2021, le réseau fixe de Free est tombé en panne aux alentours de 14h. D'après les témoignes apparus sur DownDetector, les abonnés résidents en Île de France et dans le nord (les alentours de Lille) sont concernés par la défaillance. Le site a enregistré près de 3000 rapports en moins d'une heure.

“Free est encore en panne” peut-on lire sur Twitter. D'après les informations du site Free-reseau.fr, 346 DSLAMs se sont momentanément retrouvées hors ligne. Actuellement, plus de 60 DSLAMs sont encore inaccessibles, avance le site.

Lire également : après un mois de coupure internet, des abonnés Free obtiennent enfin réparation

La panne Free est en cours de résolution

La plupart des signalements concernant le réseau fixe de l'opérateur. Néanmoins, certains clients affirment avoir été privés de réseau mobile 4G pendant plusieurs dizaines de minutes. Vers 14H30, des témoignages ont été mis en ligne, affirmant que la panne Internet est d'ores et déjà terminée. “La panne est résolue, j'ai réussi à me connecter en Wifi. Pour free mobile, les appels/SMS fonctionnent de nouveau” avance un freenaute sur Twitter.

De nombreux français restent cependant privés de connexion Internet et les plaintes continuent d'affluer sur la toile.Comme toujours, Free n'a pas souhaité communiquer pour infirmer ou confirmer l'existence d'une panne sur ses réseaux sociaux. On s'attend évidemment à ce que le FAI règle la situation dans les heures à venir.

Si vous êtes concernés par une panne Internet chez Free, on vous invite d'abord à changer vos DNS. Cette manipulation très simple pourrait vous permettre de résoudre le problème sans attendre l'aide de Free. L’utilisation d’autres DNS que celles fournies par votre FAI ne génère généralement aucun problème, vous pourrez donc laisser la configuration en l’état. Cette manipulation a-t-elle permis de régler la panne ? On attend votre avis et votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.