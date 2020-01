Free (Iliad) avait envoyé un courrier à ses abonnés internet et mobile en décembre 2019 leur annonçant que l’option Yoobox One à 0,99 € par mois ferait partie de leur abonnement à compter du 1er février 2020. Mais dans une volte-face l’opérateur a décidé de renoncer à ce que d’aucuns dénonçaient comme une augmentation cachée.

Les abonnés Free Mobile et Freebox sont passé à deux doigts du coup de l’augmentation cachée. Un procédé régulièrement employé par les opérateurs – le principe est à chaque fois le même : le FAI ou opérateur envoie un courrier à l’abonné lui indiquant que ce qui était auparavant une option est désormais inclus dans leur forfait. Moyennant au passage un augmentation plus ou moins significative du prix de leur abonnement.

Free et Free Mobile restent généralement à l’écart de ce genre de procédé, dont le recours est pourtant fréquent chez des concurrents comme SFR. Mais en décembre 2019, surprise : les abonnés avaient reçu un courrier leur annonçant que l’option Yoobox One, qui donne un accès illimité à 50 000 livres, BD et livres audio, serait intégrée dans leur forfait à compter du 1er janvier 2020.

Les abonnés mobile au forfait 2€ / 0€ sont les seuls à ne pas avoir reçu le message. Il restait possible de refuser la nouvelle offre et de rester sur l’ancien forfait via l’espace abonné. Free semble pourtant avoir décidé in extremis de faire machine arrière.

Les abonnés ont en effet reçu un nouveau courrier dans lequel on peut lire : « Nous vous informons que le service Youboox One prendre automatiquement fin au 31 janvier 2020 et que votre offre reste inchangée. Nous vous remercions donc de ne pas tenir compte de notre e-mail envoyé en décembre dernier ».

L’opérateur ne donne aucune raison pour ce rétropédalage. Néanmoins, en ne cédant pas à la tentation d’augmenter arbitrairement le prix de ses forfaits, le groupe Iliad cultive sa différence face à ses concurrents.

Source : Univers Freebox