Free propose maintenant les SMS par Wi-Fi à tous ses abonnés en France

Free vient d'annoncer une bonne nouvelle à l'attention de tous ses abonnés mobile. En effet, ils peuvent désormais envoyer des SMS par Wi-Fi, mais aussi en 4G via leurs données mobiles. Pratique pour continuer à converser lorsque la couverture réseau est insuffisante.

Il était temps diront certains. Mais qu'importe, les abonnés mobile Free devraient voir cette annonce du bon oeil. Pour cause, l'opérateur vient de confirmer sur X ce jeudi 18 juillet 2024 l'arrivée d'une fonctionnalité attendue de longue date.

En effet et dès aujourd'hui, tous les clients Free Mobile peuvent envoyer des SMS via le Wi-Fi, ou bien en 4G via les données mobiles contenues dans leur abonnement.

Les SMS en Wi-Fi enfin réalité chez Free

“Vous pouvez désormais envoyer tous vos SMS par le réseau 4G ou Wi-Fi en France métropolitaine. L'option est activée automatiquement pour l'ensemble des abonnés mobiles Free et disponible selon la compatibilité de votre téléphones (Android et iOS)”, écrit le trublion du net sur le réseau social.

Il précise toutefois dans un second temps qu'une mise à jour de votre smartphone peut parfois être nécessaire. Fait important, le déploiement de cette fonctionnalité n'aura aucune incidence sur le montant de votre facture. L'opérateur ajoute que cette option n'est actuellement pas disponible à l'étranger (roaming). Avant d'activer les SMS par Wi-Fi et 4G, Free a procédé à plusieurs tests auprès d'un nombre restreint d'abonnés.

1/2 [SMSoIMS] Vous pouvez désormais envoyer tous vos SMS par le réseau 4G ou Wi-Fi en France métropolitaine.

L’option est activée automatiquement pour l’ensemble des abonnés mobiles @free et disponible selon la compatibilité de votre téléphone (Android et iOS). pic.twitter.com/V4NVKpLpLY — Free 1337 (@Free_1337) July 18, 2024

Si l'on saluera l'arrivée de cette fonctionnalité, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle a pris autant de temps à arriver. Comme dit plus haut, ce service est disponible chez Orange, Bouygues Telecom et SFR depuis 2019 au bas mot. Ce n'est qu'en 2022 que Free s'est décidé à évoquer le déploiement des SMS par Wi-Fi. Il aura fallu finalement attendre deux ans de plus pour en profiter.

Pour rappel, l'opérateur a enfin activé en fin d'année 2023 les appels en VoLTE et en VoWiFi pour ses abonnés, une autre fonctionnalité réclamée depuis des lustres. Le VoLTE permet de passer des appels en 4G, tandis que le VoWiFi permet quant à lui de passer des coups de fil via un réseau Wi-Fi. Ici encore, l'opérateur a affiché un retard conséquent par rapport à ses concurrents.