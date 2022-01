Free Mobile : ce SMS n’a pas été envoyé par l’opérateur, c’est une arnaque !

Attention, alerte au phishing ! En effet, les clients de Free Mobile sont ciblés par une nouvelle campagne d'hameçonnage. Des escrocs cherchent à se faire passer par l'opérateur français pour obtenir les identifiants et les mots de passe des abonnés.

Après l'attaque phishing menée contre les clients d'Amazon Prime, c'est au tour des abonnés de Free Mobile d'être ciblés par une nouvelle escroquerie. D'après plusieurs témoignages postés sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, plusieurs utilisateurs ont reçu un SMS provenant soi-disant de l'opérateur français, affichant le message suivant : “Free Mobile : suite à une activité suspecte sur votre compte un agent a essayé de prendre contact. Identifiez-vous sur freeverif.myftp.org”.

Comme vous vous en doutez, ce mail est une arnaque. Le lien qu'il contient revoit en effet sur une fausse page de connexion reprenant fidèlement (à quelques détails près) l'interface du site de Free Mobile. Le but est ici de vous inciter à vous connecter à votre compte pour vérifier ce qu'il cloche. En réalité, les pirates en profiteront pour récupérer l'identifiant et le mot de passe renseignés dans les zones de frappe.

Une nouvelle arnaque cible les clients Free Mobile

Évidemment, cette contrefaçon affiche quelques imperfections, comme une police légèrement différente et un logo absent au niveau du bouton Se connecter. Hormis ces deux détails, on peut facilement être berné par cette fausse page. On ne rappellera jamais assez les bons réflexes à adopter pour éviter de tomber dans ce piège grotesque : vérifiez systématiquement l'adresse d'expédition, l'adresse des liens, la cohérence du message sans oublier les fautes manifestes d'orthographe et de syntaxe.

Si vous êtes témoin de ce genre d'escroquerie, vous avez à votre disposition une plateforme gratuite mise en place par les autorités françaises : Phishing Initiative. Ici, vous pourrez renseigner l'adresse du site frauduleux et rajouter un commentaire afin d'apporter plus de précisions. “Le service Phishing initiative offre à tout internaute la possibilité de lutter contre les attaques de phishing […] En contribuant à ce projet, vous diminuez l'impact de cette cybercriminalité et empêchez les autres internautes d'être victime de la fraude”, résume la plateforme.

Pour rappel, Free Mobile a été récemment condamné par la CNIL au versement d'une amende de 300 000 €, après plusieurs manquements constatés au RGPD, le règlement européen de la protection des données.