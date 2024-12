Free Mobile améliore son forfait Série Free sans hausse de prix, voici ce qui change

Face aux forfaits 200 Go de data à bas prix de B&You et Red by SFR, Free Mobile réagit en augmentant l'enveloppe de données mobiles de sa Série Free, dont le prix reste identique.

Free Mobile ne cesse de jouer avec l'enveloppe data et le prix de son forfait Série Free pour s'adapter aux offres de la concurrence et aux consommateurs. Bonne nouvelle pour les utilisateurs gourmands en données mobiles, celles montent de 140 à 200 Go, le tout sans hausse de prix (8,99 euros par mois). De quoi se rendre attractif auprès des potentiels clients qui étaient encore sceptiques.

Ces 200 Go en 5G et 4G sont utilisables en France métropolitaine. La quantité de data disponible depuis l'Europe ou depuis les DOM passe quant à elle de 25 à 30 Go. Bien entendu, les SMS et MMS restent illimités, tandis que l'accès à l'application TV OQEE reste inclus à l'abonnement.

Free Mobile répond à B&You et Red by SFR

Au rayon des nouvelles un peu moins heureuses, sachez que seuls les nouveaux clients profitent de cette hausse des données mobiles. Si vous avez souscrit ce forfait quand il était à 110 ou 140 Go, vous ne basculez pas vers ces 200 Go. Rappelons que la Série Free est un abonnement temporaire, les clients étant automatiquement transférés vers le Forfait Free 5G de 350 Go à 19,99 euros mensuels au bout d'un an. L'un comme l'autre sont sans engagement, vous pouvez donc résilier votre offre sans pénalité à tout moment.

Pour Free Mobile, cette hausse soudaine de l'enveloppe data est un moyen de répondre aux autres opérateurs, qui ont lancé des forfaits agressifs ces derniers temps. On peut par exemple citer le forfait B&You 200 Go (30 Go utilisables en Europe et dans les DOM) de Bouygues Telecom, à 9,99 euros par mois sans engagement, disponible jusqu'au 1ᵉʳ janvier 2025. Red by SFR a aussi frappé fort avec un forfait 200 Go (38 Go en Europe et dans les DOM) à 7,99 euros par mois sans engagement et Deezer Duo offert pendant 4 mois. Free Mobile devait réagir, et c'est désormais chose faite.