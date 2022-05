Free corrige un bug qui bridait ses box Internet, le contrôle technique se durcit, c’est le récap

Free a déployé une mise à jour qui corrige un bug de débit bridé sur ses box Internet, les émissions de particule des freins seront prises en compte dès 2023 au contrôle technique, WhatsApp vous permet enfin de quitter un groupe sans alerter les autres membres, c’est le récap.

Les abonnés de Free avaient vu leur débit baisser significativement depuis maintenant un mois, mais l’opérateur a déployé un correctif pour corriger le problème. Dès le 1er janvier 2023, les émissions de particules des freins seront évaluées par les professionnels lors du contrôle technique. WhatsApp va prochainement permettre à ses utilisateurs de quitter un groupe en toute discrétion sans prévenir les autres membres. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mardi 17 mai 2022.

Free corrige un problème qui bridait le débit de ses box Internet

Cela fait maintenant un peu plus d’un mois que les abonnés de Free se plaignaient de débits réduits avec leur box Internet. L’opérateur français a donc déployé une nouvelle version 4.5.8 de son firmware qui débride de débit. Désormais, les clients ne devraient plus être limités à 500 Mb/s et devraient bien profiter des 1 Gb/s de leur abonnement.

Les émissions de particules des freins seront prises en compte dès 2023 au contrôle technique

Dès le 1er janvier 2023 notamment, les émissions de particules des freins seront évaluées par les professionnels au cours des contrôles techniques. Il s'agit notamment des particules de diamètre inférieur à 10 µm et à 2,5 µm qui proviennent de l'abrasion des freins, mais aussi de l'usure des pneumatiques et des chaussées. En cas d’irrégularités, une contre-visite pourra être prononcée. Cette nouvelle mesure n’est pas accueillie d’un bon œil par les professionnels du secteur, qui craignent qu’une voiture sur dix à minima émette trop de particules.

WhatsApp vous permet de quitter un groupe sans alerter les autres membres

Dans une prochaine mise à jour, WhatsApp va enfin permettre à ses utilisateurs de quitter un groupe en toute discrétion sans prévenir les autres membres. En effet, seuls les administrateurs des groupes seront prévenus qu’un membre quitte le groupe, ce qui évitera de voir de nombreux messages du type « Jean-Michel a quitté la conversation » sur les groupes avec plusieurs centaines de participants. Les liens publiés dans les conversations vont également être améliorés avec un aperçu.

