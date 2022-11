Free : attention à cette fausse promotion par mail, c’est une grosse arnaque

Gare aux abonnés Free. En effet, les clients de l'opérateur sont actuellement visés par une nouvelle campagne de phishing. Elle prend la forme de faux mails promotionnels. Pour appâter les victimes, une coquette somme de 1000 euros est promise en récompense.

Si vous recevez sur votre boite de réception un mail intitulé “Code Promo Free 2022” et ayant comme expéditeur “Boutiques Free”, nous vous conseillons de faire preuve de la plus grande vigilance. En effet, ces courriels n'ont rien d'officiels, et font en réalité partie d'une nouvelle campagne de phishing visant les clients de l'opérateur.

En ouvrant leur mail, voici sur quoi vous pourrez tomber : “Opportunité à durée limitée, Obtenez 1000 € récompense promotionnelle. Votre adresse a été choisie pour obtenir une offre exclusive. Veuillez remplir simplement notre questionnaire en 1 min sur Free”. Bon, vous connaissez la chanson, aucun opérateur ne vous offrira 1000 euros pour votre fidélité, et tout ceci n'est qu'une grosse arnaque pour récupérer vos données personnelles.

Cette promotion proposée par Free est une arnaque

En cliquant sur l'une des images contenues dans le mail, l'internaute sera redirigé vers une page web créée de toute pièce par les pirates. Ici, on vous demandera de remplir un questionnaire sur votre expérience avec Free. Au passage, on remarque que le gain annoncé a fondu comme neige au soleil, puisqu'il est passé de 1000 € à 90 dollars (oui, la monnaie utilisée change aussi).

Histoire de parfaire le tableau du bon mail d'hameçonnage, on retrouvera en bas de page les habituels faux commentaires d'utilisateurs qui “n'y croyaient pas avant de recevoir leur colis” ou qui pensaient que “c'était une blague avant de recevoir leur nouveau Samsung Galaxy”. Ce qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la récompense promise sur le page Web de 90 dollars.

C'est n'est évidemment pas la 1re fois que les abonnés Free sont visés par des campagnes malveillantes de ce genre. En janvier 2022, les utilisateurs Free Mobile ont été ciblés par des faux SMS, dans le but cette fois-ci d'obtenir des coordonnées bancaires. Le même mois, une autre campagne de phishing a touché les clients Free Mobile. Dans le cas présent, il s'agissait de faux SMS qui prétextaient une activité suspecte sur votre compte. Comme le rappelle Free dans son assistance, ignorez systématiquement ces mails et signalez-les sur les plateformes www.internet-signalement.gouv.fr et Phishing Initiative.

Source : Univers Freebox