Les frais d’itinérance bientôt de retour au Royaume-Uni à cause du Brexit ?

Le 31 janvier prochain, le Royaume-Uni quitte l’Union européenne, c’est désormais une certitude. Boris Johnson et son gouvernement ont finalement réussi à s’accorder avec Bruxelles, mais certaines zones d’ombre subsistent. Les frais d’itinérance en font partie : les utilisateurs vont-ils devoir payer de nouveau des frais lorsqu’ils se déplaceront en Grande-Bretagne ?

Depuis le 15 juin 2017, les frais d’itinérance ont disparu quand vous voyagez au Royaume-Uni ou n’importe quel pays de l’UE. De quoi doper considérablement la consommation de data à travers l’Europe. Certes, les opérateurs peuvent fixer cette même consommation de data à un certain volume (qui dépend à la fois de l’opérateur, mais aussi du forfait choisi). Mais en théorie, vous n’avez rien à payer quand vous souhaitez passer un coup de fil, envoyer un SMS, consulter le Web, visionner un film en streaming, etc. Mais le Brexit approche à grands pas et pourrait bien tout remettre en cause. Alors que va-t-il se passer au-delà du 31 janvier ? Un accord va-t-il être trouvé entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ?

Des appels gratuits pour les Britanniques, mais pas pour les Français ?

La question des frais d’itinérance est loin d’être réglée. L’opérateur britannique O2 explique au Monde travailler « en étroite collaboration avec le gouvernement britannique et les opérateurs de téléphonie mobile européens pour essayer de maintenir les arrangements actuels de l’UE ». En clair, les résidents du Royaume-Uni devraient pouvoir continuer à utiliser leur téléphone vers les autres états de l’UE comme ils le faisaient jusqu’à présent, sans débourser le moindre penny.

En revanche, dans l’autre sens, rien n’est moins sûr. Si un Français se rend en Grande-Bretagne, on ignore pour l’instant si des frais d’itinérance seront appliqués ou non. Interrogé par Le Monde, un opérateur explique être pour l’instant dans le flou le plus artistique : « Pour l’instant, ce sujet n’est pas évoqué. Nous n’avons aujourd’hui aucune discussion avec les opérateurs britanniques ». Un second opérateur ajoute par ailleurs : « Nous ne sommes pas encore en mesure de dire quels seront vraiment les impacts sur le consommateur : cela dépendra des conditions du Brexit. »

Il ne reste vraiment plus beaucoup de temps avant que le Brexit ne soit mis en place. Hier, les députés britanniques ont d’ailleurs définitivement validé l’accord entre Boris Johnson et Bruxelles. La balle est désormais dans le camp des opérateurs.

Source : Le Monde