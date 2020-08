Fortnite : Apple menace Epic Games d’interdire tous les jeux développés avec son moteur Unreal Engine

La guerre entre Apple et Epic Games, développeur de Fortnite, fait rage. La marque de Cupertino a franchi un nouveau cap en lui retirant l’accès développeur de ses plates-formes. En résumé, tous les jeux développés avec le moteur d’Epic, et ils sont nombreux, pourraient être interdits de séjour sur ses produits. Le bras de fer continue entre les deux géants.

La bataille entre Apple et Epic Games, le développeur de Fortnite, ne fait que commencer. Alors que le battle royale a été retiré de l’App Store, la firme de Cupertino a aujourd’hui décidé de bannir les accès développeurs d’Epic. Une décision lourde de conséquences pour l’éditeur, mais également pour les studios tiers qui utilisent son moteur.

Epic Games est connu pour ses jeux (Unreal, Gears of War et bien entendu Fortnite) mais aussi pour sa plate-forme PC, lancée en 2018. Le plus gros business du studio reste le développement de moteur graphique, à savoir le célèbre Unreal Engine dont la cinquième édition a été dévoilée il y a peu. En payant une licence, des studios tiers peuvent utiliser cette solution clé en main pour créer rapidement leur jeu. C’est à cela que s’attaque Apple.

Le développeur de Fortnite a annoncé dans un tweet qu’Apple a décidé de bannir ses accès développeurs à partir du 28 août prochain, et ce aussi bien sur iOS que sur Mac. En clair, cela signifie que les jeux développés avec la dernière version du moteur du studio ne seraient plus admis au sein des plateformes d’Apple. Si les jeux déjà sortis ne craignent rien, les autres pourraient en pâtir.

Ce sont donc les développeurs tiers qui pourraient payer la note. Ce ne sont pas les gros studios qui seraient inquiétés ici, mais les petites sociétés indépendantes qui utilisent le moteur par souci d’économie, et elles sont nombreuses. Beaucoup de jeux de l’Apple Arcade, comme Oceanhorn 2, se servent de l’Unreal Engine. La décision d’Apple pourrait donc être lourde de conséquence pour tous les partis de l’affaire.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020