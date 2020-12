Fortnite : Kratos (God of War) pourrait très bientôt débarquer dans le jeu d’Epic Games

Fortnite pourrait accueillir un invité de marque dans une prochaine mise à jour : Kratos, le héros de la série God of War. Si rien n’est officiel pour le moment, plusieurs indices le laissent à penser. Fortnite vient par ailleurs de débuter la saison 5 de son chapitre 2.

Fortnite pourrait-il accueillir un invité de marque prochainement ? Il semblerait en effet que l’un des nouveaux « skins » phare du jeu ne serait autre que celui de Kratos, héros de la saga God of War. Ce serait le premier personnage issu d’une franchise Sony à s’immiscer dans le jeu.

A lire aussi – Fortnite : Epic Games lance un abonnement à 11,99 €/mois pour les fans du jeu

L’influenceur HypeX, spécialisé dans Fortnite, affirme en effet que le fantôme de Sparte sera présent dans le jeu à un moment ou un autre. Il dévoile l’apparence de Kratos, qui reprend celle du dernier opus en date, sorti en 2018, avec un petit côté cartoon propre au titre d’Epic Games. La chose semble confirmée par Sony, qui a diffusé un teasing sonore qui laisse peu de place au doute : « le prochain gars que vous prendrez a littéralement massacré une multitude de dieux de ses propres mains dans un accès de rage incontrôlable ».

Fortnite, la foire aux invités

Fortnite nous a habitué à la présence de guest stars, mais c’est bien la première fois qu’un héros de jeu vidéo d’une licence Sony sera présent. Reste à savoir comment il sera disponible. Sera-t-il réservé aux joueurs de PS4 et PS5 ? Dans le cas contraire, cela pourrait être l’unique occasion de contrôler Kratos sur Xbox Series X.

Fortnite vit un moment important de son histoire. En début de semaine, la saison 4 du chapitre 2, consacrée à Marvel, s’est finie en beauté avec un combat dantesque contre Galactus. Après la destruction du monde et la mise hors ligne des serveurs pendant plusieurs heures, le jeu est revenu pour sa saison 5. Celle-ci a pour thème les chasseurs et accueille comme invité Din Djarin, alias le Mandalorien. Ce n’est pas la première fois que Fortnite intègre des personnages de Star Wars. On se souvient par exemple d’un événement semblable lors de la sortie de Rise of Skywalker il y a un an.

Source : HypeX