Fortnite : Epic Games lance un abonnement à 11,99 €/mois pour les fans du jeu

Epic Games vient de lancer « Club de Fortnite », un abonnement mensuel destiné aux joueurs les plus assidus du célèbre Battle Royale. Proposé à 11,99€ par mois, cet abonnement offre des accès, des objets et des skins exclusifs. Grâce à ce forfait payant, le studio américain cherche à rentabiliser encore davantage son free-to-play.

Ce 24 novembre 2020, Epic Games a annoncé le lancement de « Club de Fortnite » (Fortnite Crew en anglais) dans un billet sur son blog officiel. C’est « le meilleur moyen d’optimiser votre expérience dans Fortnite », assure le studio de développement. L’abonnement sera proposé au prix de 11,99€ par mois à partir du 2 décembre 2020.

Cet abonnement s’adresse uniquement aux joueurs les plus accros à Fortnite. L’offre comprend un accès au passe de combat de la saison entière. Ce passe de combat, ou Battle Pass, comprend du contenu supplémentaire en relation à la personnalisation du personnage. D’habitude, les joueurs doivent acheter le pass avec des V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu. L’offre donne aussi un accès aux pass de combat des prochaines saisons.

Sur le même sujet : Fortnite pèse désormais 60 Go de moins sur Windows 10

Un « Pack du Club » exclusif et 1000 V-Bucks

Le « Club de Fortnite » offre aussi tous les mois un « Pack du Club », qui comprend des skins et des objets exclusifs. « Chaque mois, nous sélectionnerons spécialement une nouvelle tenue ainsi qu’au moins un accessoire correspondant, comme par exemple un planeur, une pioche » explique Epic Games. En décembre, l’abonnement permet ainsi d’obtenir la tenue Galaxia. Bonne nouvelle, ces skins sont la propriété des joueurs. Ils resteront en leur possession même si l’abonnement est résilié. Enfin, l’abonnement permet de récupérer tous les mois 1000 V-Bucks, la monnaie virtuelle du free-to-play numéro 1 depuis 2019. Ces devises permettent d’acheter d’autres skins pour personnaliser les personnages.

Comme évoqué dans le communiqué, l’abonnement peut être annulé à n’importe quel moment. Par contre, les V-Bucks offerts dans le cadre de celui-ci ne sont pas transférables d’une plateforme à l’autre. « Votre abonnement est associé à la plateforme sur laquelle vous l’avez acheté » prévient Epic Games. Par contre, les skins et pass sont fort heureusement valables d’une plateforme à l’autre.

Epic Games demande aux abonnés de se connecter à Fortnite tous les mois pour récupérer leurs cadeaux. En cas d’oubli, ils ne pourront pas récupérer les skins et V-Bucks. On imagine que cette restriction ne devrait pas poser de problème aux fans les plus mordus. Que pensez-vous de cet abonnement ? Allez-vous souscrire ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.