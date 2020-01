Forfait Cdiscount Mobile 30 Go à 2,99€ par mois sans engagement pendant 6 mois

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un forfait mobile sans engagement pas cher sur une courte durĂ©e ? Cdiscount propose jusqu’au 21 janvier 2020 inclus une offre mobile incluant 30 Go de data avec les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France MĂ©tropolitaine pour 2.99 € par mois pendant 6 mois.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous envisagez de souscrire Ă un forfait ou de changer celui que vous avez actuellement, vous pouvez profiter dès Ă prĂ©sent de cette nouvelle offre mobile que propose Cdiscount. Jusqu’au 21 janvier 2020 inclus, vous pouvez souscrire au forfait sans engagement 30 Go Ă 2,99 € par mois pendant 6 mois. Au delĂ des 6 mois, le forfait passe automatiquement Ă 12.99 euros par mois. Etant sans engagement, libre Ă vous de vous diriger vers une autre offre plus intĂ©ressante.

Le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France MĂ©tropolitaine et une enveloppe de donnĂ©es mobile de 30 Go en 4G. Il est Ă©galement utilisable dans l’Union EuropĂ©enne et dans les DOM puisque vous bĂ©nĂ©ficiez des appels, SMS, MMS comme en France MĂ©tropolitaine et d’une enveloppe Web de 10 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Enfin, sachez que la carte SIM est facturĂ©e 10 € une seule fois lors de la commande. Si vous n’êtes pas convaincu par cette offre, sachez qu’il y en a d’autres, les voici :

A découvrir : Notre comparateur de forfaits mobiles sans engagement