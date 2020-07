Forfait 60 Go à 4,99 € par mois, la nouvelle offre mobile de Cdiscount à ne pas rater !

Vous envisagez de changer de forfait mobile ou d’en souscrire un ? Le bon plan qui suit pourrait vous intéresser. L’opérateur virtuel Cdiscount Mobile propose jusqu’au 14 juillet 2020 un forfait mobile pas cher permettant de profiter de 60 Go d’internet pour 4,99 € par mois pendant 6 mois. Focus sur les services inclus et les conditions requises pour bénéficier de cette nouvelle offre.

A quelques jours des soldes d’été 2020, il est possible de faire de belles affaires, notamment sur les offres mobiles. Cdiscount Mobile propose jusqu’au mardi 14 juillet 2020 inclus un forfait 60 Go à 4,99 € par mois pendant 6 mois. Une offre sans engagement qui vous laisse libre de vous tourner vers une offre plus avantageuse arrivé au terme des 6 mois.

En souscrivant a cette offre, vous réalisez une économie de 72 euros puisque le forfait est habituellement proposé à 16,99 € par mois. Au delà des 6 mois, il repasse automatiquement à ce même tarif. Concernant les services inclus, ils vous permettent de bénéficier des avantages suivants :

Les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et 60 Go de data en 4G. Il accompagne le souscripteur au sein de l’UE et dans les DOM avec des appels, SMS, MMS (comme en France métropolitaine) et une enveloppe web dédiée de 3 Go en 4G. Les destinations incluent 30 destinations en Europe (les 27 pays de l’Union Européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Enfin, la carte SIM est facturée de 10 euros au moment de la souscription.

