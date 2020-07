Flight Simulator sortira le 18 août prochain sur PC. Il sera possible de l’acheter et de le télécharger via l’application Xbox de Windows 10. Que les collectionneurs se rassurent, une version physique est également prévue. Elle sera toutefois assez énorme, puisque le jeu tiendra sur 10 DVD.

Le dématérialisé est roi depuis déjà très longtemps sur PC, mais certains aiment encore avoir des jeux en version physique, soit à cause d’une collectionnite aiguë, soit car ils n’ont pas une connexion suffisante pour télécharger rapidement leurs achats. C’est pourquoi Microsoft a décidé de sortir une version boîte de son simulateur de vol Flight Simulator. Cette version sera relativement imposante.

La boîte de Flight Simulator sera distribuée par Aerosoft et contiendra pas moins de 10 DVD double couches. De quoi installer le jeu, avoir les avions et les aéroports modélisés et également quelques parties du monde. A noter que certains DVD seront facultatifs à l’installation. Car on rappelle que Flight Simulator misera sur le streaming. Cette boîte arrivera peu après la sortie officielle, fixée au 18 août.

Le dématérialisé prend son envol

En effet, la planète entière sera modélisée dans le jeu et il est impossible de tout installer sur son PC. Toutefois, il sera possible de télécharger des bouts de cartes pour profiter d’un vol hors ligne. C’est ce que propose l’édition physique. Bien entendu, que ce soit en physique ou pas, le jeu sera jouable en streaming et bénéficiera du même contenu, donc des mises à jour à venir

On rappelle que pour sa version dématérialisée, Flight Simulator fait 150 Go sur votre disque dur. Si vous voulez télécharger la map entière sur votre machine, il vous faudra 2 pétaoctets… autant vous dire que vous allez jouer en streaming.

Les éditions physiques se font de plus en plus rares dans le monde du PC. Il faut dire que peu d’ordinateurs disposent aujourd’hui d’un lecteur de disques, que ce soit les laptops ou les tours. Quelques éditeurs font toutefois de la résistance, misant sur des éditions collector pour séduire. C’est le cas de Blizzard, qui n’hésite pas à sortir de superbes boîtes dédiées aux collectionneurs à chaque nouvelle extension de World of Warcraft. Néanmoins, pas de DVD dans ces éditions, mais un code pour télécharger le jeu !

Flight Simulator fait donc réellement figure d’exception.

Source : Aerosoft