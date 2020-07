Flight Simulator 2020 sera compatible VR pour des vols encore plus immersifs

Flight Simulator arrive dans moins d’un mois et aujourd’hui, Microsoft annonce une excellente nouvelle pour les adeptes de réalité virtuelle : le simulateur sera compatible avec la VR dès cet automne avec un casque en particulier dans un premier temps. Il arrivera également sur Steam.

Flight Simulator sort le 18 août prochain sur PC. Le simulator de vol (ne l’appelez pas jeu !) du studio Asobo pourra être joué en VR, a annoncé Microsoft. Cependant, il faudra faire preuve de patience. Non seulement il faudra attendre l’automne, mais en plus un seul casque sera compatible dans un premier temps.

En effet, le support VR de Flight Simulator arrivera en même temps que le casque de réalité mixe de HP, le Reverb G2. Ce produit, développé en partenariat avec Microsoft, sera le seul compatible avec le titre pendant quelques temps. D’autres modèles pourront bien évidemment être utilisés à l’avenir, même si nous n’avons pas de date précise pour l’instant.

A lire aussi – Flight Simulator (2020) : date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir sur le simulateur de vol

Il sera alors ainsi possible d’être directement dans le cockpit de votre avion grâce à la VR. Et il faut dire que le genre s’y prête plutôt bien. Le jeu spatial Elite Dangerous est en effet compatible avec les divers casques du marché depuis quelques années déjà et le résultat est aussi agréable que spectaculaire.

Notons que dès sa sortie, le simulateur de vol sera compatible avec les dispositifs de TrackIR, qui permet de déterminer en temps réel vos mouvements de tête.

Une arrivée sur Steam

Microsoft a également annoncé que Flight Simulator arrivera également sur Steam dès le 18 août, en plus d’être sur l’application Xbox. Il sera vendu au prix fort sur la plate-forme de Valve, ce qui est logique. Notons toutefois que le titre sera également inclus dans l’abonnement Game Pass et sera donc jouable par ce biais, mais uniquement sur l’application Xbox.

Ce n’est pas étonnant de voir Microsoft miser sur Steam en plus de son service pour toucher le plus de monde possible. En juin dernier, le constructeur avait sorti son très populaire Sea of Thieves sur la plate-forme. Bien lui en a pris, puisque le titre a dépassé les 15 millions de joueurs peu de temps après.