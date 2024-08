Firefox obtient enfin cette fonction bien pratique qui fait l’unanimité sur Chrome

Firefox 129 est déployé par Mozilla. La mise à jour ajoute l'aperçu des onglets, des paramètres de personnalisation du mode Lecture ou encore l'activation du remplissage automatique de l'adresse dans les formulaires.

Mozilla annonce la disponibilité de Firefox 129 en version stable, qui apporte son lot de nouvelles fonctionnalités, d'optimisations et de correctifs de sécurité. Dans le patch notes publié par l'éditeur, nous apprenons l'arrivée d'une fonctionnalité d'aperçu d'onglet. Quand l'utilisateur survole un onglet avec sa souris, il obtient une prévisualisation de celui-ci. Il peut donc localiser plus rapidement l'onglet qu'il recherche, sans avoir à cliquer dessus. Cette option bien pratique est déjà disponible sur d'autres navigateurs, comme Chrome, et manquait fortement pour enrichir l'expérience de Firefox. Voilà l'anomalie réparée.

Firefox se dote également d'une personnalisation plus poussée du mode Lecture, qui permet de lire des pages plus confortablement, sans superflu autour du texte. De nouvelles options relatives au texte et à la mise en page permettent de choisir précisément l'espacement des caractères, l'espacement des mots et l'alignement du texte.

Le mode Lecture de Firefox encore plus agréable

Et ce n'est pas fini. Le mode Lecture dispose désormais d'un menu Thème, qui permet de régler les niveaux de contraste et de gris selon des paramètres prédéfinis. Les utilisateurs peuvent aussi passer par l'onglet Personnalisé afin de choisir les couleurs pour le texte, l'arrière-plan et les liens de manière indépendante.

Le remplissage automatique de l'adresse dans les formulaires est une fonction populaire chez les navigateurs concurrents. Jusqu'ici, cette fonction était seulement disponible au Canada et aux États-Unis sur Firefox. Elle est à présent activée en France et en Allemagne avec la version 129.

Côté sécurité, HTTPS remplace HTTP comme protocole par défaut dans la barre d'adresse des sites non locaux. “Si un site n'est pas disponible via HTTPS, Firefox reviendra à HTTP”, précise Mozilla. De plus, les enregistrements DNS HTTPS peuvent dorénavant être résolus avec le résolveur DNS du système d'exploitation sur certaines plateformes. Sont cités Windows 11, Linux et Android (à partir d'Android 10). Cette nouveauté “permet d'utiliser HTTP/3 sans avoir besoin d'utiliser l'en-tête Alt-Svc, de mettre à niveau les requêtes vers HTTPS lorsque l'enregistrement DNS est présent et d'autoriser une utilisation plus large d'ECH”, détaille la fondation.

Pour finir, nous avons l'ajout de la prise en charge de plusieurs langues dans le même document dans macOS VoiceOver, ainsi que la correction d'une quinzaine de failles de sécurité.