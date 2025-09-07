Suivez la finale de l’US Open sur une chaîne gratuite : comment regarder Sinner – Alcaraz en streaming ce soir ?

Jannick Sinner et Carlos Alcaraz s’affrontent en finale de l’US Open. Ce face-à-face très attendu entre les deux nouveaux rivaux du tennis mondial s’annonce épique. Découvrez comment suivre la rencontre en streaming gratuit et en direct ce soir à partir de 20 heures.

Après s’être défait de Novak Djokovic en demi-finale, Carlos Alcaraz affronte Jannick Sinner en finale de l’US Open. C’est la troisième confrontation d’affilié entre les deux joueurs à ce stade d’un Grand Chelem cette saison, après celles de Roland Garros et de Winbledon, remportées respectivement par l’Espagnol et l’Italien.

Sinner, vainqueur à l’US Open la saison dernière, tentera de conserver son titre face à Alcaraz, qui l’avait remporté il y a trois ans, à 19 ans. C’était son premier sacre en Grand Chelem.

Quant au bilan des confrontations entre les deux joueurs, il est à l’avantage de l’Espagnol qui mène 9 victoires contre 5 pour le numéro 1 mondial. Rien n’est pourtant joué d’avance dans cette finale qui s’annonce intense, avec énormément de suspens.

Finale de l’US Open : comment regarder Sinner – Alcaraz en streaming direct ?

En France, l’US Open n’est pas diffusé en clair, contrairement à la Suisse où il est possible de suivre les matchs gratuitement sur les chaînes de la RTS. Vous pourrez donc également y suivre la finale en streaming à partir de 20 heures ce soir.

La diffusion de la RTS est toutefois limitée géographiquement. Vous serez donc bloqué si vous n’êtes pas en Suisse, mais il y a une solution : vous y rendre virtuellement grâce à un VPN.

NordVPN, par exemple, dispose de nombreux serveurs en Suisse et offre des débits confortables pour regarder la finale en toute fluidité, tout en bénéficiant d’une sécurité renforcée.

Voici la démarche à suivre :

Souscrivez à un VPN fiable et sécurisé comme NordVPN (avec 30 jours de garantie satisfait ou remboursé).

Connectez-vous à un serveur en Suisse.

Téléchargez l’application RTS Play sur Android ou iOS. Vous pouvez également vous rendre sur le site www.rts.ch/play/tv.

sur Android ou iOS. Vous pouvez également vous rendre sur le site Dans la rubrique En direct, choisissez la chaîne RTS 2 pour voir la finale de l’US Open.

L’autre bonne nouvelle, c’est que la chaîne RTS ne nécessite aucune inscription. Vous n’aurez donc pas besoin de créer un compte. De plus, les commentaires sont en français, ce qui rend la finale encore plus agréable à suivre.

Une alternative pour regarder le match gratuitement

En dehors de la RTS, la chaîne Australienne Channel 9 diffuse aussi l’US Open en clair via sa plateforme 9Now. Il est donc possible d’y suivre la finale en streaming gratuit, en se connectant cette fois-ci sur un serveur australien avec NordVPN. Pour rappel, NordVPN dispose de plus de 7000 serveurs dans 126 pays.

Notez qu’en optant pour Channel 9, les commentaires sont en anglais et non en français contrairement à la RTS.