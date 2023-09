Fibre : les tarifs pourraient se stabiliser grâce au plafonnement d’un impôt

Après un accord entre Bercy et les opérateurs télécoms, l'impôt Ifer sera plafonné en 2024. Une décision qui pourrait impacter indirectement les tarifs des offres fibre dans le bon sens.

Vous l'ignorez peut-être, mais les opérateurs télécoms sont soumis, entre autres, à un impôt nommé Ifer, pour imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Appliqué aux réseaux fixe et mobile, il est proportionnel à ces derniers. En clair, plus un opérateur développe les siens, plus il doit payer. En 2019, il a été étendu aux réseaux Fibre. Mais pour ne pas freiner son développement, une exemption de 5 ans a été mise en place. Elle prend donc fin en 2024 et une discussion entre Bercy et Bouygues Telecom, SFR, Free et Orange s'est ouverte à propos de l'Ifer fixe.

Quand on sait qu'il faut des milliards d'euros ne serait-ce que pour protéger les câble Fibre de la casse, on comprend pourquoi les opérateurs voulaient empêcher la facture de grimper à l’introduction de l'impôt. Un accord a justement été trouvé pour plafonner l'Ifer fixe à 400 millions d'euros pour 2024. Cela devrait permettre au réseau Fibre de se développer plus sereinement. C'est d'autant plus important que l'ADSL est vouée à disparaître dans les années à venir.

L'impôt Ifer payé par les opérateurs est plafonné en 2024, qu'est-ce que ça change pour vous ?

Au premier abord, cette nouvelle ne semble concerner que les opérateurs télécoms. Pourtant, il est possible qu'elle impacte indirectement leurs clients. Déjà, la Fibre va pouvoir s'étendre sur le territoire sans le frein qu'un impôt élevé aurait pu créer. Ensuite, les hausses régulières de tarifs comme chez Bouygues pourraient se limiter voire s'arrêter un temps. Les fournisseurs d'accès Internet auront moins besoin de répercuter l'impôt sur leurs prix.

Il est bien sûr trop tôt pour savoir si c'est la direction que prendront les opérateurs. Il ne faut pas non plus oublier que d'autres facteurs entrent en ligne de compte dans le choix d'augmenter ou non le prix d'un forfait quel qu'il soit. Réponse l'an prochain.

Source : Les Échos