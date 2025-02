Faux sites d’investissement : il est condamné à 7 ans de prison pour une escroquerie de 50 millions de dollars

Un habitant de Californie écope de sept ans de prison pour avoir détourné 50 millions de dollars via de faux sites d’investissement. Allen Giltman, 59 ans, a orchestré cette arnaque entre 2012 et 2020.

Son réseau utilisait plus de 150 plateformes frauduleuses imitant des institutions financières légitimes. Ces sites, promus via des publicités Google et Bing, ciblaient des requêtes comme « meilleurs taux CD ». Les victimes, séduites par des rendements attractifs, transféraient leurs fonds vers des comptes internationaux en Russie, Géorgie ou Turquie. Aucun certificat de dépôt (CD) n’a jamais été livré.

Giltman et ses complices camouflaient leurs identités avec des VPN, des applis chiffrées et des cartes prépayées. Après son arrestation en 2020, il a plaidé coupable en 2022. Outre sa peine de prison, il devra restituer les avoirs saisis et subir trois ans de liberté surveillée.

Les escroqueries en ligne se multiplient

Le procès a révélé que Giltman usurpait l’identité de courtiers enregistrés auprès de la FINRA, utilisant leurs numéros d’enregistrement pour gagner la confiance des investisseurs. Plus de 70 victimes, souvent des retraités, ont été piégées. Les fonds étaient dispersés via un réseau complexe de comptes bancaires à l’étranger.

Dès 2021, le FBI et la SEC alertaient sur la prolifération de ces pratiques, mettant en garde contre les faux conseillers financiers. Malgré ces avertissements, le groupe a poursuivi ses activités jusqu’à son démantèlement. Les autorités ont identifié des centaines de sites frauduleux, certains copiant des établissements réels, d’autres inventés de toutes pièces.

Condamné pour conspiration à la fraude électronique et aux valeurs mobilières, Giltman risquait jusqu’à 20 ans de prison lorsque les autorités ont découvert les faits. Le jugement final, prononcé en mai 2022, reflète bien l’ampleur d’un schéma organisé, combinant ingénierie sociale et fuite des capitaux.

Les victimes, bien que partiellement indemnisées, subissent toujours les conséquences financières. Les enquêteurs continuent de traquer les complices, dont certains opéreraient depuis l’étranger. Une leçon à retenir : vérifier systématiquement les références des intermédiaires financiers via les registres officiels avant tout investissement.