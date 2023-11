Cet influenceur lâche un million de dollars au-dessus d’un champ

Plutôt que de conserver l'argent qu'il avait promis en cas de résolution d'une énigme, un influenceur a choisi de redistribuer les sous aux participants de son jeu. Environ 4000 personnes étaient présentes lors de la pluie de billets.



L'histoire commence par un film. Réalisé par Kazma, célébrité de République tchèque, “One Man Show” cache un secret. L'homme, à la fois présentateur télé, réalisateur et influenceur, entre autres, annonce que des indices disséminés dans le long métrage permettent de trouver la combinaison d'un coffre, bien réel, contenant 22 millions de couronnes tchèques. Pour mettre la main sur la somme qui équivaut à un million de dollar, des milliers de spectateurs font chauffer leurs méninges.

Sauf que le temps passe, et personne ne parvient à trouver le fameux code. Heureusement, Kazma, Kamil Bartošek de son vrai nom, a prévu le coup. Il décide d'appliquer son plan B. Les 100 000 participants de son jeu reçoivent un mail le 22 octobre dernier. À l'intérieur, un lieu de rendez-vous et une nouvelle énigme pour découvrir quand s'y rendre exactement. Au total, ils sont 4000 à se retrouver à Lysá nad Labem, ville située à une quarantaine de kilomètres de Prague. Dans un champ non loin, ils attendent.

Un influenceur passe en hélicoptère au-dessus d'un champ et lâche un million de dollars en billets

Soudain, un léger bruit se fait entendre. Il devient de plus en plus fort et, les yeux au ciel, tout le monde voit arriver un hélicoptère. Une fois au-dessus du groupe, des milliers de billets de banque commence à pleuvoir. Là-haut, Kazma vient de jeter la somme qu'il avait promis à celui ou celle qui résoudrait son énigme initiale. “C’était ultra-épique, ça m’a donné la chair de poule”, confie l'homme à un média tchèque.

The first real money rain in the world! $1.000.000 from the helicopter in Czech Republic and no ones died or injured. #ONEMANSHOWtheMovie #TheEnd @kazma_kazmitch pic.twitter.com/LmIjQP4JBe — Kazma Kazmitch (@Kazma_Kazmitch) October 25, 2023

Pour éviter les débordements, le réalisateur avait pris soin de mobiliser des équipes de police, des pompiers et une unité d'urgence. Tout était sous contrôle et certains sont repartis avec une jolie somme. L'un des participants affirme avoir récolté 100 000 couronnes tchèques, un peu plus de 4300 dollars. Pas sûr que ce genre d'événement puisse avoir lieu en France, où le gouvernement a plutôt tendance à contrôler les activités des influenceurs.

Source : Le Parisien