Facebook teste les pages sans bouton « j’aime »

Facebook teste une nouvelle version de ses pages publiques sur mobile. Ainsi, le bouton « j’aime » disparaît pour mettre en évidence le nombre de followers, s’inspirant de ce qui se fait sur Twitter. Cependant, cela ne signe pas pour autant la mort du « like ».

Facebook aime faire des expérimentations grandeur nature. Aujourd’hui, la firme de Palo Alto tente de supprimer les « j’aime » sur les pages publics. Une manière de mettre en avant les personnes qui suivent une célébrité. Le redesign des pages publics n’affichent en effet plus la mention « Jean-Pierre et 30 000 autres personnes aiment ça », mais un sobre « 30 000 » abonnés, ce qui revient au-même. En plus d’apporter plus de clarté sur la popularité d’un profil, cela rendra la vie plus facile aux administrateurs.

Pour le moment, il ne s’agit que d’un test. Il reste limité à un petit nombre de pages très suivies, comme celles d’acteurs ou d’autres célébrités en tout genre. La chose n’est également disponible que sur mobile sur la version anglophone. Il est vrai qu’avec ce nouveau design, inspiré de Twitter, il est beaucoup plus simple de voir le nombre de followers.

Le bouton » j’aime » pas menacé… pour l’instant

Si le test s’avère être un succès, Facebook pourrait l’étendre à tout le monde. Il ne sera alors plus possible de « liker » une star, mais de tout simplement s’abonner. Vous recevrez des publications deu profil concerné dans votre fil d’actualité, comme c’est le cas actuellement. Ce redesign concerne également les paramètres de gestion. Ainsi, ceux qui tiennent une page grand public auront plus la main mise sur les options auxquels ils ont accès et le changement de profil se montre également plus fluide et intuitif.

Cependant, il ne faut pas croire que cela signe le début de la fin du bouton « j’aime ». Véritable cœur de l’expérience utilisateur, il est juste mis de côté sur les pages publics, mais continuera à exister partout ailleurs. On se rappelle que Facebook avait songé un temps à le supprimer d’Instagram, ce qui avait provoqué la colère des utilisateurs. Ne reste plus qu’à voir si le réseau va déployer ce nouveau design à tout son réseau ou non.