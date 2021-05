Facebook surveille toujours votre iPhone après iOS 14.5, voici comment arrêter d’être pisté

La grande promesse d’iOS 14.5 était la possibilité de permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs données, en empêchant les applications de suivre tous leurs mouvements. Cependant, des applications comme Facebook ont toujours accès à certaines de vos données.

Après avoir installé la nouvelle mise à jour iOS 14.5 sur leurs iPhone, les utilisateurs ont été accueillis sur leurs applications par l’App Tracking Transparency (ATT), la nouvelle fonction anti-pistage d’Apple. En effet, les applications sont désormais obligées de vous demander la permission avant de suivre votre activité, ce qui n’a évidemment pas plu aux réseaux sociaux tels que Facebook.

Agacé par les nouvelles restrictions d'Apple pour protéger la vie privée, le réseau social américain avait menacé les utilisateurs d’iPhone de devenir payant. Même si Facebook ne peut plus voir tout ce que vous faites si vous n’acceptez pas l’option, ce n’est pas pour ça que l’application arrêtera totalement de vous pister.

Comment l’imiter le suivi de Facebook ?

Si vous avez installé la nouvelle mise à jour iOS 14.5, Facebook a sûrement déjà dû vous demander d’accepter ou non le pistage publicitaire. Si ce n’est pas le cas, suivez la manipulation ci-dessous :

Rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone

Allez dans Confidentialité

Cliquez sur Suivi

Décochez Autoriser les demandes de suivi des apps

Confirmez en choisissant Demander aux apps d'arrêter le suivi

Facebook devrait à présent vous demander votre accord pour activer le pistage publicitaire. Refuser va déjà vous permettre de retirer un grand nombre d’options surveillant votre utilisation, mais Facebook continuera toujours secrètement de vous espionner. Heureusement, il est possible de limiter manuellement le suivi de Facebook en fouillant dans les paramètres.

Pour cela, rendez-vous dans le menu de Facebook puis dans « Paramètres et confidentialité » et dans « Paramètres ». En descendant, vous trouverez plusieurs options relatives à votre confidentialité. Si vous désirez protéger votre vie privée, il est recommandé de désactiver les services de localisation dans l’option du même nom.

Il vous faudra également désactiver l’option de reconnaissance faciale, qui vous permet de taguer facilement des amis et des connaissances sur des photos et des vidéos. N’hésitez pas non plus à modifier les paramètres dans « profil et identification », vous aurez donc par exemple le choix de définir qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes mentionnés.

Source : BGR