Facebook prétend que la plupart des utilisateurs ne voient pas tant de politique que ça

Facebook explique dans un nouveau post que ses utilisateurs ne voient finalement pas tant de politique que ça. Et s'aventure dans un inventaire de ce que ses utilisateurs voient réellement au quotidien.

Le vice-président Facebook en charge des données Alex Schultz revient dans un post de blog sur les contenus auxquels sont exposés les utilisateurs sur la plateforme. Ce post n'intervient pas par hasard : Facebook débriefe en réalité l'impact de sa plateforme en pleine élection présidentielle aux Etats-Unis.

Alex Schultz explique : “la vaste majorité de ce que voient les gens sur Facebook aux Etats-Unis se trouve dans leur Fil d'Actualités. Or, la plupart du contenu que voient les gens dans ce fil, même dans une saison d'élection, n'a rien de politique. D'ailleurs d'après notre analyse, le contenu politique ne représente que 6% des choses que l'on voit sur Facebook. Ce qui inclut les posts de vos amis ou des Pages”.

Facebook dévoile quelques chiffre sur ce que les gens ont le plus consulté avant l'élection américaine

Alors si ils ne voient pas de politique en pleine élection présidentielle, que voient-ils vraiment ? Alex Schultz dresse un portrait presque champêtre de Facebook. “Par exemple, Halloween a représenté le double du nombre de posts que l'on a vus le jour de l'élection, quand bien même Facebook exhortait les utilisateurs en haut de leur fil d'actualités (à plusieurs reprises) à poster autour du vote”.

Pour en arriver à cela, l'analyste explique avoir utilisé CrowdTangle, un outil qui identifie les posts des pages qui reçoivent le plus d'engagement (réactions, commentaires et partages). Alex Schultz admet néanmoins que cet outil a davantage été construit pour se donner une idée de ce qui recueille le plus de likes sans vraiment montrer exactement ce que les gens consultent le plus.

Alex Schultz préfère ainsi se baser sur la portée des contenus – c'est à dire leur propension à s'afficher de façon proéminente chez le plus d’utilisateurs possibles. Pour appuyer ses propos, il dévoile par ailleurs quelques listes de pages et contenus qui étaient les plus populaires sur Facebook pendant ou juste avant l'élection (cf. fin d'article).

Si Donald Trump et autres politiques comme Joe Biden figurent dans certains classements, on remarque effectivement que tout n'est pas que politique. Bien sûr, en révélant ces chiffres, Facebook a une arrière-pensée. Le réseau social avait été vivement critiqué pour son rôle dans l'élection américaine de 2016. Et cherche cette fois-ci à bien montrer qu'il a fait sa mue pour gommer une partie de ses dangers.

Source : Facebook