Sora : l’IA mettrait une heure à créer une vidéo d’une minute, il ne faut pas être pressé

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs discutent des temps d’export relativement longs sur Sora, la nouvelle IA génératrice de vidéos d’OpenAI. Selon les internautes, il faudrait au moins une heure générer une vidéo de seulement une minute.

La semaine dernière, OpenAI présentait officiellement Sora, sa nouvelle intelligence artificielle générative. Après le texte et l’image, voici la vidéo. À l’instar de ses technologies sœurs, Sora est capable de générer des vidéos à l’aide d’une simple commande textuelle. À condition d’être patient. En effet, si la firme n’a pas communiqué sur le temps nécessaire pour générer une vidéo, les internautes ayant déjà accès à l’outil ne se sont pas fait prier.

Sur Reddit, un post sur le sujet a déjà recueilli plus de 100 commentaires en quelques heures d’existence. Un utilisateur de Sora y avance qu’il a fallu environ une heure à l’IA pour générer une vidéo de seulement une minute. Nul besoin d’être vidéaste pour réaliser que ce délai est particulièrement long. Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’un simple export, mais bien de génération d’images, soit un travail très fastidieux qui peut expliquer ce temps de rendu conséquent.

Sur le même sujet — OpenAI veut véritablement tuer Google avec ce nouveau moteur de recherche en développement

Sora va tester votre patience pour générer des vidéos

Reste qu’il s’agit d’un problème, comme le font remarquer plusieurs internautes en commentaires. En effet, certains soulignent que cela pourrait décourager les utilisateurs à tenter de nouveaux prompts pour améliorer leur vidéo. S’il faut une heure par vidéo, on se contentera certainement du premier résultat, qu’importe les défauts que celui-ci peut contenir.

Autre problème de taille, beaucoup craignent que des temps d’export trop longs puissent pousser Sora à « halluciner », comme on peut le voir de temps en temps sur ChatGPT lorsque poussé dans ses retranchements. D’autres se veulent plus pragmatiques, en pointant du doigt les bénéfices réalisés sur la chaîne de production même avec des temps de rendu aussi longs. Les professionnels de l’audiovisuel et de l’animation apprécieront.

À noter qu’OpenAI semble conscient de cette limitation. Dans sa vidéo de présentation, les clips utilisés ne durent que quelques secondes. Si cela permet certes de dynamiser la vidéo, on peut également expliquer ce choix par la limitation des risques d’hallucination. Gardons également en tête que Sora en est encore actuellement à ses débuts. Nul doute que la technologie s’améliorera drastiquement dans les mois à venir.

Source : Reddit