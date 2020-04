Facebook : l’application hérite d’un mode silencieux et ça va faire un bien fou

Dans sa toute nouvelle version, l’application Facebook vous propose de faire une pause du réseau social. Facebook vient en effet d’ajouter réel mode silencieux à son logiciel pour Android et iOS. De quoi permettre aux utilisateurs de décrocher complètement du réseau social en soirée et la nuit, par exemple.

Si vous utilisez l’application Facebook sur votre smartphone, vous avez probablement déjà pesté contre les nombreuses notifications du réseau social qui s’affichent de jour comme de nuit. S’il reste envisageable de désactiver pour une courte période les notifications, voire de les filtrer, il n’était pas possible jusqu’à présent de programmer des temps de pause. Bonne nouvelle : la nouvelle version de l’application pour Android et iOS vous permet enfin de définir des plages horaires durant lesquelles Facebook vous laisse tranquille. Et si vous tentez quand même d’accéder à l’application durant l’une de ces plages horaires, un message d’alerte s’affiche désormais.

Facebook vous aide à mieux gérer le temps passé sur son application

Grâce au nouveau mode silencieux de Facebook, vous avez non seulement la possibilité de couper les notifications et d'empêcher l’accès à l’application à heures fixes, mais également de consulter des statistiques très détaillées concernant le temps passé sur le réseau social.

Facebook explique ainsi cette nouvelle fonctionnalité : « Que ce soit pour vous aider à rester en famille et avec vos amis, à mieux dormir ou à gérer la façon dont vous passez votre temps à la maison, nous avons des outils qui peuvent vous aider à trouver le bon équilibre dans la façon dont vous utilisez Facebook. Nous avons ajouté le mode silencieux, qui coupe la plupart des notifications push, et si vous essayez d’ouvrir Facebook en mode silencieux, une notification vous rappellera que vous avez programmé des horaires afin de limiter votre temps sur l’application. »

Lorsque l’application est entrée en mode silencieux, il est toujours possible de l’utiliser. Mais un rappel s’affiche à l’écran et une minuterie réglée sur 15 minutes s’enclenche. Une fois ce délai passé, il vous faudra laisser de côté votre smartphone pour de bon. Le mode silencieux est d’ores et déjà en cours de diffusion. En revanche, son déploiement total ne devrait pas avoir lieu avant mai sur iOS, et juin sur Android, comme le déclare Facebook.

