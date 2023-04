Facebook Messenger permet désormais de jouer à des jeux en appel visio

Facebook vient d’annoncer l’arrivée de plusieurs jeux multijoueurs gratuits au sein de Messenger. Ces derniers sont destinés avant aux appels visio, permettant aux utilisateurs de se parler et de se voir durant leur partie. D’autres titres seront amenés à rejoindre le catalogue dans les prochains mois et ne demandent pas d’être installés sur l’appareil utilisé.

Voilà plusieurs années maintenant sur Messenger intègre des jeux qu’il est possible de lancer avec ses proches. Ces derniers n’ont cependant jamais été très courtisés par les utilisateurs, malgré leur potentiel communautaire indéniable. Meta compte bien corriger ce problème avec une nouvelle mise à jour de taille. Dans un billet de blog, la firme a en effet annoncé qu’il sera désormais possible de lancer une liste de titres multijoueurs lors d’appel visio.

Pour l’heure, cette liste est composée de 14 jeux, dont les célèbres Exploding Kittens et Words with Friends. On y retrouve également Card Wars ainsi que Mini Golf FRVR. Pour en profiter, il suffit de lancer un appel visio avec un proche, puis de cliquer sur l’onglet dédié au gaming de l’application. La sélection de jeux apparaît alors à l’écran, il ne reste plus qu’à négocier avec son contact pour choisir lequel vous fait le plus envie.

Ne vous ennuyez plus pendant les appels visio avec vos proches

Une fois le jeu lancé, celui-ci occupe la majeure partie de l’écran, tandis que les visages des participants sont redirigés vers la partie basse ou haute. À noter que si tous les titres disponibles actuellement sont multijoueurs, tous ne permettent pas d’y jouer au même nombre de joueurs. Certains sont limités à deux tandis que d’autres peuvent en accueillir plus.

En outre, cette liste n’est pas fixe et sera amenée à se compléter à l’avenir, bien que Facebook n’ait pas fourni de feuille de route précise sur ce point. Notez néanmoins qu’aucun des jeux proposés n’a besoin d’être installé sur votre appareil, puisqu’ils sont inclus directement dans Facebook Messenger dans sa version Android, iOS et web.

Source : Facebook