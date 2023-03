Messenger fait enfin son retour dans l’application Facebook sur Android et iOS

Après neuf ans d’absence, Messenger va bientôt faire son retour sur l’application Facebook, si l’on en croit le dernier communiqué de Meta. Bientôt, vous n’aurez plus à installer deux applications différentes pour envoyer des messages à vos amis sur le réseau social.

Meta a officiellement annoncé qu'elle menait un test pour réintégrer Messenger dans l'application Facebook. Si vous vous souvenez bien, Facebook et Messenger se sont séparés pour la première fois en 2014, le PDG Mark Zuckerberg ayant déclaré à l'époque que le fait que Messenger soit une application distincte permettait une « meilleure expérience ».

Cependant, après près d’une dizaine d’années de séparation, Meta semble vouloir revenir sur sa décision, et souhaiterait désormais fusionner Messenger et Facebook. Alors qu’il était jusqu’à présent obligatoire de télécharger une application distincte pour discuter avec vos amis, vous pourrez bientôt suivre toutes vos discussions directement sur l’application Facebook.

Facebook va bientôt vous permettre d’envoyer des messages à vos amis

« Nous testons la possibilité pour les gens d'accéder à leur boîte de réception Messenger dans l'application Facebook et nous étendrons bientôt ces tests », a écrit Tom Alison, responsable de Facebook. « En fin de compte, nous voulons qu'il soit facile et pratique pour les gens de se connecter et de partager, que ce soit dans l'application Messenger ou directement dans Facebook ».

Comme l’explique l’employé de Meta, seule une petite partie des utilisateurs ont déjà accès à leurs conversations directement dans l’application Facebook. Meta va probablement tester la fonctionnalité pendant plusieurs semaines avant de la déployer plus largement, pour s’assurer qu’aucun bug ne vienne perturber son retour.

Quoi qu’il en soit, une fois déployée pour tous les utilisateurs, cette fonctionnalité va surtout permettre aux internautes de ne plus avoir à télécharger deux applications s’ils veulent suivre les actualités de leurs amis tout en discutant avec eux. Rappelons également qu’il est possible d’envoyer des messages sur Instagram directement depuis Messenger, mais on ne sait pas si cette fonctionnalité sera disponible dès l’intégration de Messenger à Facebook.

Cela permettra non seulement de faire de la place sur le stockage des smartphones, mais pourrait également augmenter les performances des appareils, dont notamment leur autonomie. Depuis quelques années maintenant, Facebook est accusé de vider secrètement les batteries des téléphones, et donc limiter le nombre d’applications installées pourrait donc être une bonne solution.