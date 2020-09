Facebook : il filme un voleur dans son magasin et l’interpelle sur le réseau social

Le propriétaire d’un magasin spécialisé dans la revente de surplus militaire, situé près de Saint-Côme-du-Mont (Manche), a été victime d’un vol à l’étalage. L’auteur présumé des faits a été filmé par la caméra de la boutique. Le gérant a décidé de diffuser les images sur Facebook, et de laisser une chance au voleur de rendre le butin, avant un éventuel dépôt de plainte.

À lire également : Leboncoin – un couple venu acheter un PC se fait braquer par le vendeur !

Nous sommes le 20 août 2020 en fin de matinée. Un homme rentre visage masqué dans la boutique Paratrooper in Normandy, un magasin spécialisé dans la revente de surplus militaire, et plus précisément de matériels et d’uniformes datant du Débarquement allié en juin 1944. Sur une première capture d’écran, on peut apercevoir l’homme les bras ballants, son blouson Ralph Lauren ouvert.

Sur la seconde capture d’écran, sa veste est fermée et légèrement bombée. D’après Emmanuel Allain, le propriétaire de Paratrooper in Normandy, l’homme n’est pas sorti les mains vides. Le voleur présumé est reparti avec un pantalon de l’armée britannique cousu en 1942, vendu tout de même 500 €.

Si les images de la vidéosurveillance de l’établissement laissent peu de place au doute, le gérant a décidé de ne pas porter plainte immédiatement. Le patron a préféré publier les images en sa possession sur Facebook et interpeller l’auteur du larcin via un commentaire savoureux. « Ce petit message s’adresse au « gentil » monsieur […] qui est venu dans notre boutique le 20 août dernier à 10h33, et en est reparti à 10h38 avec un pantalon britannique original », débute-t-il son post.

À lire également : Un cambrioleur se fait arrêter après son vol à cause d’un selfie

Il poursuit : « Vous avez omis un détail, les caméras de surveillance, qui nous permettent de suivre tout votre parcours depuis votre arrivée sur le parking, jusqu’à votre départ, après avoir mis « malencontreusement » le pantalon sous votre blouson […] Nous avons donc la possibilité d’avoir votre identité, puisque nous avons votre voiture avec la plaque d’immatriculation sur nos caméras », prévient-il.

Dans un élan de gentillesse et surtout dans l’espoir d’éviter de porter plainte, Emmanuel Allain a donné jusqu’au 30 septembre au voleur présumé pour qu’il rende le pantalon par la Poste. « Passé cette date, une plainte pour vol à l’étalage sera déposée à votre encontre à la gendarmerie de Carentan », assure-t-il.

Pour l’heure, Emmanuel Allain attend toujours de retrouver le pantalon dans sa boite aux lettres. « C’est un petit monde. Forcément, ce monsieur connaît notre page Facebook […] Si on peut éviter une plainte… », souffle-t-il, dépité.

À lire également : Facebook – des pirates volent pour 150 000€ d’essence et vendent tout sur le réseau social

Source : France 3 Normandie