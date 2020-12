Facebook : 40 États américains portent plainte contre le réseau social

Facebook est accusé de pratiques anticoncurrentielles par 40 États américains. Une plainte contre le réseau social pour violations des lois antitrust sera déposée dans le courant de la semaine prochaine. Comme les autres entreprises des GAFA, Facebook est dans le collimateur des autorités américaines.

Les GAFA (Google-Amazon- Facebook – Apple) sont visés par une enquête antitrust lancée par la justice américaine. Les autorités accusent les entreprises du numérique de pratiques anticoncurrentielles destinées à assoir leur domination sur le marché. Au cours des derniers mois, les plaintes et les actions en justice pleuvent sur les géants américains. En octobre 2020, le Département de la justice des Etats-Unis a par exemple déposé une plainte contre Google (Alphabet), devenu omniprésent sur la recherche et la publicité en ligne.

Facebook n’est pas épargné. D’après nos confrères de Reuters, 40 États américains dirigés par New York ont longuement enquêté sur les agissements du groupe californien. Une plainte signée par les dirigeants des 40 États sera déposée auprès de la justice dès la semaine prochaine.

Vers un démantèlement des GAFA ?

Pour l’heure, le contenu de la plainte est encore inconnu. D’après les informations de Reuters, elle se focalisera essentiellement sur la manière dont Facebook s'empare à tour de bras de petits rivaux potentiels à des prix exorbitants. C’est ce qu’il s’est passé avec WhatsApp, racheté en 2014 pour 16 milliards de dollars, et Instagram, négocié à 1 milliard de dollars en 2012. En parallèle, il se murmure que la Federal Trade Commission, une agence indépendante du gouvernement destinée à la lutte contre les pratiques commerciales anticoncurrentielles, s’apprête aussi à déposer une plainte pour des motifs similaires.

Dans ce contexte explosif, de nombreux élus démocrates suggèrent de démanteler toutes les entreprises des GAFA. Devenus trop puissants, Apple, Google, Amazon et Facebook représenteraient un danger pour la société. Les apôtres du démantèlement souhaitent forcer les firmes à séparer leurs activités afin de permettre à d’autres acteurs de pouvoir les concurrencer. Pour rappel, le gouvernement des Etats-Unis a déjà démantelé des entreprises devenues trop puissantes, notamment au début du siècle dernier. C’est le cas de l’American Tobacco, un des plus importants producteurs de tabac et de cigarettes au monde, et de Standard Oil, une société de raffinage et de distribution de pétrole, en 1911.

Source : Reuters