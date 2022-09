Radeon RTX 7000 : AMD affirme que les “plus grosses ne sont pas forcément les meilleures”

AMD et Nvidia se livrent une bataille sans fin. Alors que Nvidia doit présenter sa nouvelle génération de cartes graphiques dans les jours qui viennent, c'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux que son concurrent vient narguer le fondeur, histoire de lui voler la lumière des projecteurs.

“Bigger doesn't necessarily mean better”, la plus grande n’est pas forcément la meilleure. C’est par ce tweet de cinq mots que Sasa Marinkovic, Directeur Marketing de la division Gaming d’AMD a relancé les spéculations concernant la nouvelle gamme de cartes graphiques haut de gamme du fabricant américain de semi-conducteurs.

Pour les gamers les plus au fait de l’actualité des cartes graphiques, ce message ne peut être qu’une pique directement adressée à Nvidia. Des fuites concernant les spécifications et les performances de la GeForce RTX 4090, la nouvelle carte ultra haut de gamme de l’autre fondeur de Santa Clara nous montrent que les nouvelles cartes graphiques de Nvidia devraient arborer des slots de refroidissement surdimensionnés.

bigger doesn't necessarily mean better — Sasa Marinkovic (@SasaMarinkovic) September 14, 2022

Les Radeon RX 7000 seront-elles plus petites et plus puissantes que les RTX 4090 ?

Un benchmark récemment paru laisse à penser que la NVIDIA GeForce RTX 4090 sera un monstre de puissance. Avec une consommation annoncée de 600 W, la bête réclamerait un refroidissement en conséquence, c'est ce que semblent confirmer les photos récemment parues. Doit-on en déduire que la carte graphique haut-de-gamme d'AMD, la Radeon RX 7000, sera moins encombrante ? On ne peut en être certain, d’autant plus que Me Marinkovic, dans son tweet, a peut-être simplement voulu parler du circuit intégré de la carte graphique. L’architecture RDNA 3 est novatrice dans le sens où Nvidia inaugure une nouvelle manière d’assembler ses GPU.

Les dernières rumeurs concernant les architectures Navi 31, 32 et 33 affirment que celles-ci seront gravées en 5 ou 6nm. Elles mesureront 533 mm2, 425mm2 et 208mm2 respectivement (puce graphique et contrôleurs compris). La puce Navi 31, par exemple, serait soit en 5nm soit en 6nm. Elle serait pourvue d’une GCD (une Graphics Complex Die, la puce graphique) de 350 mm2 seulement et de 6 contrôleurs distincts. La fiche technique des nouvelles Radeon RX 7000 d’AMD se dessine de plus en plus précisément. Il reste pourtant une inconnue de taille concernant la nouvelle gamme de cartes graphiques d’AMD : leur date de sortie. Tout juste sait-on qu'elles devraient sortir d'ici la fin de l'année.