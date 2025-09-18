Envie de surfer en tout anonymat sur votre iPhone ? Il y a une fonctionnalité pour ça

Depuis 2021, les iPhone embarquent une fonctionnalité exclusive qui vous permet de surfer sur le web en tout anonymat. On vous explique comment en profiter.

Protéger son identité sur le web est aujourd'hui une priorité pour de nombreux utilisateurs. Plusieurs constructeurs de smartphones l'ont bien compris et on fait en sorte de proposer des fonctionnalités exclusives pour renforcer la confidentialité de leurs consommateurs.

C'est par exemple le cas de Google, qui depuis 2022 a intégré un VPN gratuit sur ses Pixel. Les Pixel 7 et 7 Pro ont d'ailleurs été les premiers à bénéficier de cet ajout. Mais il faut néanmoins rappeler qu'Apple a devancé la firme de Mountain View dans ce cas précis. En effet, la marque à la Pomme a lancé en 2021 une fonctionnalité similaire encore assez méconnue des utilisateurs, à savoir le Relais Privé iCloud. Dans cet article, on vous explique de quoi il s'agit et comment en profiter.

Le Relais Privé iCloud, c'est quoi ?

Concrètement, on pourrait assimiler le Relais Privé iCloud à une sorte de VPN (il y a toutefois des différences majeures sur lesquelles nous reviendrons plus tard). Comme vous le savez peut-être, lorsque vous naviguez sur le web, les informations vous concernant, comme l'adresse IP ou les enregistrements DNS, peuvent être consultés par votre FAI et par les sites que vous visitez. Ces données sont notamment utilisées pour dresser votre profil publicitaire en fonction de vos habitudes de navigation et votre localisation.

En 2021, Apple a donc décidé de donner la possibilité à ses consommateurs de renforcer la confidentialité en ligne avec une fonctionnalité exclusive : le Relais Privé iCloud. Réservé aux abonnés à iCloud +, ce service se charge de masquer votre adresse IP et votre activité dans Safari. Le but étant d'empêcher des tiers de pouvoir vous suivre.

Pour faire simple, le Relais Privé iCloud repose sur une méthode à double relais pour transmettre vos requêtes de navigation :

vos données sont d'abord transmises sur un premier relais, un serveur géré par Apple (un proxy d'entrée). Ici, votre FAI peut toujours consulter votre adresse IP. En revanche, vos enregistrements DNS sont chiffrées . Il est donc impossible de suivre votre activité, pour le FAI comme pour le serveur

. Il est donc impossible de suivre votre activité, pour le FAI comme pour le serveur Ensuite, vos données sont transmises à un second relais, géré par un fournisseur de service tiers (un proxy de sortie). Il se charge de générer une adresse IP temporaire et d'envoyer votre requête anonymisée au site que vous souhaitez visiter

Notons qu'au passage, le Relais Privé iCloud rend votre localisation plus difficile. En effet, les informations d'identification de votre adresse IP sont supprimées au niveau du premier relais. Pour ce faire, il utilise une recherche géo-IP pour déterminer la région géographique d'où vous naviguez. Résultat, le second relais peut seulement accéder à une position approximative de votre adresse IP (France par exemple, au lieu de la ville précise).

Le Relais Privé iCloud est réservé aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad ou de Mac… à condition d'être au moins sur iOS 15, iPadOS 15 et macOS 12 (ou une version ultérieure). En outre, le service est proposé uniquement aux abonnés à l'offre iCloud + d'Apple. Pour les néophytes, cette formule permet de profiter de tous les avantages d'iCloud avec des fonctionnalités supplémentaires (plus grande capacité de stockage, accès au Relais Privé, Masquer l'adresse mail, etc.).

Voici comment le configurer sur votre iPhone/iPad :

Depuis votre appareil, accédez aux Réglages > votre nom d'utilisateur > iCloud

Appuyez sur Relais Privé , puis activez Relais Privé

, puis activez Pour modifier vos réglages de localisation, touchez Position de l'adresse IP

Sélectionnez soit “Conserver la position générale” (par exemple pour consulter du contenu local sur Safari) ou bien “Utiliser le pays et le fuseau horaire” (pour masquer votre position exacte)

Pour le configurer sur un Mac, la démarche est similaire :

Cliquez sur le menu Pomme > Réglages système , puis cliquez sur votre nom en haut de la barre latérale

, puis cliquez sur votre nom en haut de la barre latérale Cliquez maintenant sur iCloud > Relais Privé > activer le Relais Privé

Appuyez maintenant sur Position de l'adresse IP pour modifier vos préférences de localisation et choisissez l'une des deux options citées précédemment

Le Relais Privé peut-il remplacer un VPN ?

Disons-le d'emblée, le Relais Privé iCloud ne remplacera jamais un VPN en bonne et due forme comme NordVPN ou Cyberghost. En effet, le service d'Apple affiche plusieurs inconvénients comparé à un VPN classique :

votre trafic est chiffré uniquement sur Safari, et pas sur les autres navigateurs et vos applications

il est impossible de choisir la région où vous souhaitez localiser votre adresse IP

il est peut-être parfois bloqué par certains sites et réseaux qui détectent le trafic proxy ou des adresses IP de relais privé spécifiques

il ne fonctionne pas sur les appareils Apple avec un OS antérieur à iOS 15, iPadOS 15 et macOS 12

Pour conclure, il faut donc plutôt le voir comme une solution pratique pour renforcer la sécurité de votre vie privée en ligne… A condition d'utiliser exclusivement Safari pour naviguer. Mais c'est toujours ça de pris, surtout si vous n'avez pas déjà de VPN.