Elon Musk veut créer son propre rival de ChatGPT

Elon Musk aurait entamé des discussions avec de nombreux experts en IA au cours des « dernières semaines » pour créer un concurrent à ChatGPT d'OpenAI, a rapporté The Information.

Un nouveau rapport de The Information indique que le milliardaire Elon Musk a pris contact avec des chercheurs en intelligence artificielle ces dernières semaines pour fonder un nouveau laboratoire afin de défier OpenAI. Pourtant, on rappelle que Musk a cofondé lui-même OpenAI en 2015, mais il ne fait plus partie du projet depuis quelques années maintenant.

Le nouveau laboratoire d'IA de Musk aurait pour objectif de créer une alternative à ChatGPT, le chatbot viral d'OpenAI. En décembre dernier, Musk a critiqué OpenAI pour avoir « formé l'IA pour qu'elle devienne bizarre », et s’en prend régulièrement à elle sur les réseaux sociaux lorsqu’elle donne des réponses qui semblent favoriser un parti politique plutôt qu’un autre.

Elon Musk veut créer une intelligence artificielle encore plus fiable

L'entrepreneur technologique milliardaire aurait déjà approché Igor Babuschkin, un chercheur en IA qui travaillait auparavant pour DeepMind AI d'Alphabet, afin de créer son laboratoire de recherche, d’après les sources citées par The Information. L’ingénieur aurait également travaillé pour OpenAI par le passé, si l’on en croit son compte LinkedIn. Elon Musk n'a de son côté pas officiellement annoncé son intention de lancer ce projet potentiel d'IA.

Babuschkin a semblé confirmer l'association avec Musk sur un projet dans une interview accordée à The Information, ajoutant que les travaux en étaient encore à leurs débuts et que Musk visait à construire un modèle linguistique plus fiable plutôt qu'un modèle comportant moins de restrictions.

Le rapport de The Information arrive à un moment assez particulier, puisqu’on assiste à une véritable course à l'expansion de l'utilisation de l'intelligence artificielle. De nombreuses entreprises ont récemment présenté leur propre version de chatbot conversationnel. Le ChatGPT d'OpenAI et ses concurrents, dont notamment Google Bard, ont le potentiel de transformer de manière significative notre vie en ligne en générant des réponses aux e-mails, en résumant des rapports et en répondant à nos questions sur un ton conversationnel et créatif.

Il n’est donc pas étonnant de voir Elon Musk sauter également sur l’occasion, surtout qu’une telle IA serait utile à son robot connecté Optimus, que Tesla espère commercialiser dans les années à venir à moins de 20 000 dollars.

