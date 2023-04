Elon Musk veut attaquer Microsoft, la Pixel Tablet pourrait coûter 600 euros, c’est le récap

Elon Musk veut attaquer Microsoft en justice après que la firme de Redmond a annoncé se retirer de Twitter, les prix de la Pixel Tablet fuitent le net et Android 14 veut personnaliser votre écran de verrouillage. C’est le récap !

C’est l’heure du grand récap du 20 avril 2023. Aujourd’hui, nous avons un CEO mégalo toujours aussi instable, une tablette signée Google qui fait parler d’elle et des nouveautés attendues pour la prochaine version d’Android. Prêts ? C’est parti !

Elon Musk veut la peau de Microsoft

Microsoft a annoncé la fin de son support de Twitter pour sa plateforme Advertising. Si aucune raison n’a été donnée par la firme de Redmond, la cause serait à chercher du côté de l’oiseau bleu, qui fait désormais payer les grosses entreprises pour utiliser son API. Ce retrait a attisé la colère d’Elon Musk qui, dans un tweet, laisse entendre qu’il attaquera Microsoft en justice. La cause ? L'utilisation illégale des données de Twitter par le créateur de Windows. Peut-être le début d’un long feuilleton ?

Combien va coûter la tablette Pixel ?

Pixel 7a par-ci, Pixel Fold par-là… ce serait oublier la Pixel Tablet ! Les rumeurs évoquent son existence depuis plusieurs mois déjà et la présentation serait proche. Selon Roland Quandt, elle viserait le marché du milieu de gamme « plus » et serait vendue entre 600 et 650 euros. L’ardoise disposerait d’un écran de 11 pouces et d’un processeur Google Tensor. Peut-être en saura-t-on plus lors de la Google I/O ?

Android 14 veut apporter plus de personnalisation à l’écran d’accueil

Android 14 est disponible en bêta depuis quelques jours et déjà les utilisateurs commencent à disséquer la nouvelle version de l’OS. Il serait ainsi possible de personnaliser son écran de verrouillage. Pour l’instant, seule l’horloge peut être modifiée mais de nombreux changements pourraient être apportées. Une fonctionnalité qui rappelle un certain iOS qui le permet depuis l’année dernière. De quoi donner à chacun d’avoir l’interface qui lui plaît.

