Microsoft se retire de Twitter, Elon Musk veut attaquer en justice

Microsoft va retirer Twitter de sa plateforme Advertising dédiée aux annonces publicitaires. Une nouvelle qui ne plaît pas au CEO du réseau social, Elon Musk, qui a annoncé vouloir attenter une action en justice.

Depuis l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter, il ne se passe pas une semaine sans que des remous agitent le réseau social. Aujourd’hui, c’est à cause de Microsoft. La firme de Redmond a en effet choisi de retirer Twitter de sa plateforme Advertising.

La décision a été officialisée par le géant de la tech dans une publication lapidaire : « A partir du 25 avril 2023, les campagnes publicitaires intelligentes multi-plateformes ne seront plus disponibles sur Twitter. ». Dans les faits, les annonceurs ne pourront plus utiliser leur compte Twitter associé dans l’outil et créer des publications par ce biais.

Microsoft se retire de Twitter, Elon Musk est furieux

Microsoft n’a pas donné de raison précise à ce retrait, mais il intervient alors que Twitter fait désormais payer son API pour des entreprises d’envergure. Difficile de ne pas y voir un lien. Quoi qu’il en soit, l’information a été relayée par Twitter Daily News, un compte indépendant présent sur la plateforme. Elon Musk s’est alors empressé d’y répondre avec un tweet rageur :

They trained illegally using Twitter data. Lawsuit time. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023

« Ils ont illégalement utilisé des données de Twitter. C’est l’heure de la procédure »

Musk reproche à Microsoft d’avoir récolté des données Twitter via sa plateforme avec intention de les revendre par la suite, sans toutefois donner plus d’explications. Comme le note Neowin, Musk pourrait reprocher à la firme de Redmond d'utiliser Twitter pour son nouveau Bing axé sur l’IA. Reste maintenant à savoir si une telle procédure à une chance d’aboutir.

Dans tous les cas, Twitter vit une période très agitée. Obsédé par l’idée de rendre son acquisition rentable, Musk tente le tout pour le tout avec par exemple l’ajout d’un abonnement payant (Twitter Blue) qui se fait au détriment des comptes certifiés. La concurrence est aussi très sévèrement muselée, avec l’interdiction de poster des liens menant vers Substack Notes, un concurrent direct à l’oiseau bleu. Ces fiascos à répétition ne vont-ils pas mener le réseau à sa perte ?

