Elon Musk teste sa popularité sur Twitter, un streamer perd 600 000 euros en pariant sur la France, c’est le récap

Elon Musk a lancé un sondage sur Twitter pour savoir s’il restait en poste ou non, un streamer perds une fortune en misant sur la France pour la finale de la Coupe du Monde et le ticket de caisse est amené à disparaître, c’est le récap.

C’est l’heure du récap du 19 décembre 2022 ! Au menu du jour, un streamer qui parie sur le mauvais cheval, une loi qui interdit les tickets de caisse et un milliardaire mégalo qui joue son poste dans un sondage. Accrochez vos ceintures, c’est parti !

Il perd 600 000 euros en pariant sur la France

Ce lundi a été une journée difficile pour les Français après la défaite sur le fil face à l’Argentine en finale de la Coupe du Monde. Ce résultat a fait un autre malheureux : le streamer xQc. Ce dernier a perdu plus de 650 000 euros au cours du match après avoir tout misé sur les bleus… Une histoire tragicomique qui pourrait en réalité être montée de toutes pièces. Stake, la plateforme de paris en ligne concernée, est en effet partenaire de xQc et beaucoup soupçonnent que l’argent perdu n’était le sien…

Le ticket de caisse va bientôt disparaître en France

Les tickets de caisse, c’est bientôt terminé ! A partir du 1er avril 2023, les commerçants ne donneront plus automatiquement ce petit bout de papier. Si vous le souhaitez, il sera toutefois toujours possible de le demander. Une mesure pour lutter contre le gaspillage et la pollution. Le ticket virtuel, à recevoir par email ou pas SMS, va le remplacer.

Elon Musk va-t-il quitter Twitter à cause d’un sondage ?

Twitter vit une période agitée depuis l’arrivée d’Elon Musk à sa tête. Après une nouvelle semaine marquée par des polémiques, le milliardaire a décidé de faire un sondage auprès des utilisateurs : doit-il rester PDG du réseau social ? Le couperet est tombé, les gens veulent qu’il parte. Reste à voir si l’homme d’affaires tiendra sa promesse. Si c’est le cas, il ne sera plus le PDG, mais restera le propriétaire de la plateforme.

