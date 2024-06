Elon Musk s’enflamme et promet encore tout et n’importe quoi pour le futur de Tesla

Elon Musk travaille sur la quatrième partie du Master Plan de Tesla. Il annonce celui-ci épique et promet de nouvelles avancées pour l’entreprise.

Les “Master Plan” ou plans directeurs de Tesla sont des documents stratégiques importants pour l'entreprise. Ils ont été créés pour aider à orienter les décisions et les innovations de la société. Par exemple, le premier plan directeur, publié en 2006, a fixé des objectifs comme la production d'une voiture de sport et l'utilisation des bénéfices pour développer des voitures plus abordables. Ces directives ont permis à Tesla de lancer des modèles phares comme la Roadster et la Model S, et d'établir une base solide pour ses futures innovations.

Elon Musk a récemment annoncé sur X qu'il travaillait sur le “Tesla Master Plan Part 4“. Cette nouvelle vient un an seulement après la publication de la troisième partie du plan directeur. Le timing de cette annonce est surprenant, étant donné que certaines parties des plans précédents ne sont pas terminées. Cependant, il a l'air d'être plutôt enthousiaste concernant ce dernier.

Elon Musk annonce que le Tesla Master Plan Part 4 sera “épique”

Le premier plan directeur avait énoncé les objectifs ambitieux de Tesla. Il comprenait la production d'une voiture de sport, suivie de voitures plus abordables, et la fourniture d'options de production d'énergie électrique sans émissions. Ce plan avait posé les bases de la stratégie de la société, avec des modèles comme la Roadster, la Model S et la Model 3. Dix ans plus tard, en 2016, Musk a présenté le “Tesla Master Plan Part 2“. Celui-ci intégrait la génération et le stockage d'énergie renouvelable avec Tesla Energy, et a mis l'accent sur le développement de la conduite autonome.

Le “Tesla Master Plan Part 3″, publié l'année dernière, a été différent des deux premiers. Il s'est concentré sur la transition mondiale vers une économie durable grâce aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables, sans proposer de feuille de route spécifique pour ses produits. Ce plan visait à démontrer comment l'économie mondiale pourrait devenir durable à grande échelle grâce aux technologies développées par Tesla.

Maintenant, Musk promet que la quatrième partie du plan sera “épique“. Nous n’en savons pas plus, les détails concernant ce dernier restent flous, mais on peut s'attendre à ce qu’il inclue des avancées dans les domaines de l'intelligence artificielle et des robots qui vont remplacer les humains dans les entreprises.