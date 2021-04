Edge le navigateur de Microsoft a désormais plus d’utilisateurs que Firefox

Edge Chromium est le nouveau navigateur de Microsoft. Sorti il y a un peu plus d’un an, il a su trouver son public, puisqu’il séduit aujourd’hui plus de 8% des utilisateurs. Une progression fulgurante qui le fait passer devant Firefox en termes de popularité.

Début 2020, Microsoft faisait table rase du passé avec Edge Chromium, une nouvelle version de son navigateur Internet. Un an plus tard, l’heure est au premier bilan. Il se montre plutôt positif puisque le logiciel a séduit les utilisateurs.

En effet, selon StatCounter, Edge a connu une nette progression sur la période de mars 2020 à mars 2021. L’année dernière, il était à 0,57% de parts de marché. Un score bas, mais logique moins de deux mois après sa mise en service. En mars 2021, ce chiffre monte à 8,03%. Edge a donc connu une progression de 1300% en un an. Un chiffre impressionnant du au fait qu’il partait de rien. Cette performance lui a même permis de passer devant un navigateur historique : Firefox. Ce dernier culmine en effet à 7,95% et connaît des résultats en dents de scie depuis un an.

Edge, troisième navigateur du marché

A noter qu'Edge n’est toujours pas le deuxième navigateur, puisque cette place est occupée par Safari (10,11%). Google Chrome est lui toujours premier avec 67,14%. Indétrônable. Edge Legacy, l’ancienne version de Edge, est toujours utilisée par 0,44% des utilisateurs, malgré la volonté de Microsoft de le faire disparaître en le remplaçant automatiquement sur les PC Windows 10 via des mises à jour.

Pour rappel, Edge Chromium est l’aboutissement d’un long processus pour Microsoft. En 2015, avec la sortie de Windows 10, la firme de Redmond remplace Internet Explorer, à la mauvaise réputation, par Edge, un navigateur nouveau. Toutefois, ce dernier ne convainc pas les utilisateurs, qui restent sur les navigateurs historiques.

En 2020, Microsoft décide de lancer un nouveau logiciel, toujours baptisé Edge (l’ancien devenant Edge Legacy). Sa particularité est d’être basé sur le moteur Chromium et est donc compatible avec les extensions de Chrome OS. Cela rend la migration plus facile, en plus d’offrir une expérience simple, rapide et efficace. Il semblerait donc que le travail ait enfin payé pour la firme de Redmond. Reste maintenant à voir si le nombre d’utilisateurs d’Edge continuera à monter dans le futur.