Ed Sheeran va imposer le billet sur smartphone pour éviter un nouveau fiasco au Stade de France

Après le raté de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, le chanteur Ed Sheeran a voulu s’assurer qu’aucun incident n’ait lieu lors de ses concerts le 29 et 30 juillet prochain. Il a donc demandé à ses équipes de production de trouver un moyen d’empêcher la fraude et la vente de faux billets. La solution est toute trouvée : le smartphone.

Le 28 mai dernier, la finale de la Ligue des Champions a écorné l’image de la France auprès du monde entier. Les violences de la part des supporters et de la police, survenues après que l’entrée au Stade de France a été refusée à de nombreuses personnes, ont bousculé l’opinion publique et soulevé la question de la sécurité lors d’événements majeurs. La polémique est telle qu’Ed Sheeran a tout fait pour trouver un moyen d’éviter un nouveau fiasco en prévision de ses concerts au Stade de France, les 29 et 30 juillet prochain.

N’en déplaise à Gérald Darmanin qui s’était empressé d’accuser les Anglais de falsifications de billets, c’est donc bien ces derniers qui arrivent avec une solution pour éradiquer la fraude. Alors que Jack White avait fait polémique en interdisant les smartphones à son concert, le chanteur, lui, va au contraire l’imposer. En effet, il sera impossible de rejoindre sa place sans son téléphone, car ce dernier contiendra la seule version existante de son billet. Pour y avoir accès, il faudra impérativement télécharger l’application du Stade de France.

Faudra-t-il bientôt impérativement un smartphone pour se rendre à un concert ?

Explications. Entre le 29 et 5 juillet, les participants recevront un mail les invitant à télécharger l’application. Puis, la veille du concert, ils pourront retrouver leur billet sur leur smartphone. Impossible donc d’y avoir accès avant et, de fait, de le revendre ou de le falsifier. L’application empêche également de prendre une capture d’écran pour ensuite l’envoyer à une personne tierce.

« Attention, il sera impossible d’entrer sans cette appli », souligne Salomon Hazot, producteur français d’Ed Sheeran. « Ne pas oublier de charger la batterie avant le concert ! » En revanche, il n’y aura pas de besoin d’une connexion 4G ou 5G pour afficher le billet. Au total, chaque personne peut acheter un total de six billets. Néanmoins, il sera impossible d’afficher plusieurs billets sur un seul smartphone. Chaque visiteur devra impérativement avoir le sien, exception faite des mineurs.

Pour transférer un billet à un proche, il sera possible d’entrer leur mail dans l’application. Cette opération n’est toutefois valable que pour l’acheteur du billet. À sa réception, il sera impossible de le retransférer à une autre personne. Par ailleurs, tous les billets achetés après le 5 juillet fonctionneront selon le même système. De fait, il n’y aura pas besoin de présenter sa carte d’identité à l’entrée du Stade de France.

Qu’en est-il de la revente de billets en cade d’empêchement de dernière minute ? Heureusement, cela sera tout à faire possible. Pour cela, il faudra passer par les bourses d’échange proposées par les sites de vente, directement sur le site du Stade de France ou chez des revendeurs tiers tels que la FNAC. « Ce système permet une traçabilité des ventes », explique David Rothschild, directeur de production chez Olympia Production. « On ne peut plus ni revendre plus cher ni faire circuler les billets. »

À terme, les équipes d’Ed Sheeran espèrent donc que ce système s’étendra à d’autres artistes et, pourquoi pas, d’autres types d’événements. « D’autres artistes comme Eric Clapton, Bruce Springsteen ou Pearl Jam pourraient utiliser cette billetterie sécurisée. Nous avons tous intérêt à généraliser ce système qui assainit le marché. », estime Salomon Hazot. Reste à voir comment le public réagira face à cette petite révolution.

