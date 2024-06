Belle affaire à saisir sur une paire d'écouteurs sans fil avec réduction de bruit ! Sur le site Amazon, les Elite 7 Active de la marque Jabra font l'objet d'une réduction de près de 45 %.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Nous vous invitons à prendre la direction du site Amazon où il est possible de profiter d'une jolie promotion sur l'achat d'une paire d'écouteurs signée Jabra. Affichés au prix conseillé de 179,99 euros, les Jabra Elite 7 Active disponibles dans un coloris bleu marine ou noir voient leur tarif diminuer à 99,99 euros. La remise de près de 45 % est effectuée automatiquement par le site e-commerce et aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison à domicile. De plus, Amazon suggère de payer les écouteurs en plusieurs fois sans frais.

Dédiés aux sportives et aux sportifs, les Jabra Elite 7 Active sont considérés comme des écouteurs True Wireless intra-auriculaires. Grâce au Bluetooth 5.2 intégré, la paire d'écouteurs peut être connectée simultanément avec deux appareils et dispose d'une portée jusqu'à 10 mètres. Les accessoires embarquent la technologie ANC avancée de réduction de bruit personnalisable et surtout un son riche et puissant. On retrouve également un design compact pour un confort maximal, six microphones, une autonomie maximale de 30 heures avec l'étui de charge fourni, ainsi qu'une résistance à l'eau et à la transpiration via la certification IP57. Pour terminer, les écouteurs Elite 7 Active de Jabra sont fournis avec un câble USB-C et des embouts EarGels en silicone disponibles en trois tailles différentes.