Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 reviennent à 89 € chez SFR

Superbe affaire à saisir pour les clients SFR ! Dans le cadre d'une offre spéciale Noël, les écouteurs Galaxy Buds 3 de Samsung peuvent être obtenus à 89 euros au lieu de 179 euros.

Après les Galaxy Buds 3 Pro en forte promotion chez Boulanger, c'est au tour du modèle de base des Galaxy Buds 3 de faire l'objet d'une offre intéressante sur le site SFR. Jusqu'au 6 janvier 2025, les clients titulaires d'un abonnement Internet ou mobile de l'opérateur au carré rouge ont la possibilité d'avoir les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 au prix de revient de 89 euros au lieu de 179 euros.

Les 90 euros de réduction sont obtenus de cette manière : une remise immédiate de 30 euros de la part de SFR, une offre de remboursement de 30 euros par l'opérateur et une ODR de 30 euros via le site Samsung.

Sortis au cours de l'été 2024, les Galaxy Buds 3 de Samsung sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui embarquent la technologie Bluetooth 5.4, un transducteur de 11 mm et trois microphones pour un grand confort d'appel. On trouve également une réduction active de bruit, l'indice d'étanchéité IP57 et une batterie permettant aux écouteurs d'être autonomes pendant une durée maximale de 30 heures grâce à l'étui de charge fourni.

Du côté des fonctionnalités, la détection automatique de port, l'Auto Switch, l'Easy Pairing ou bien encore le SmartThings Find sont de la partie. Pour terminer, les Samsung Galaxy Buds 3 mesurent 18.1 x 20.4 x 31.9 mm et affichent un poids de 4,7 grammes chacun.