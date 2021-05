eBay interdit la vente de jeux vidéo pour adultes à partir du 15 juin 2021

eBay resserre l’étau autour des contenus jugés pour adultes. Depuis une mise à jour de ses conditions d’utilisation, le site d’enchères interdit désormais de vendre tout objet à caractère sexuel, qu’il s’agisse de produits explicites ou d’art y faisant référence. Cela concerne donc nécessairement les jeux vidéo.

eBay est l’un des sites les plus fascinants du web, tant il est possible de trouver tout et n’importe quoi à vendre. Dans chacune de ses catégories, n’importe qui peut dénicher une véritable pépite qui n’existe nulle part ailleurs. Dans la section jeu vidéo, par exemple, on a notamment pu acheter une Wii en or fabriquée pour la reine Elizabeth II pour la modique somme de 250 000 €.

Cette même section jeu vidéo risque toutefois de subir un certain coup dur à partir du 15 juin prochain. À cette date, eBay mettra en place sa « Politique relative aux objets pour adultes », qui encadrera plus fermement la vente de ces derniers. Or, il ne s’agit pas simplement d’interdire la vente d’articles à caractère pornographique. Au contraire, c’est toute une liste d’objets qui ne seront plus autorisés sur la plateforme.

eBay ne veut plus d’objets pour adultes sur sa plateforme

Voici la liste des articles qui seront concernés par la nouvelle politique d’eBay :

« Articles pour adultes dont le contenu est illégal

Les articles qui ne sont pas conformes à notre politique en matière de contenu explicite illégal.

Les contenus à caractère sexuel, y compris les articles contenant de la nudité et des représentations d’activités sexuelles, ne sont pas autorisés. Cela inclut les éléments suivants : Les films et jeux vidéo pour adultes classés X, XXX, R18 ou non classés pour un public exclusivement adulte.

Animes, bandes dessinées, livres, films, animations, mangas, hentai, yaoi sexuellement explicites. »

On retrouve ainsi dans cette liste les jeux vidéo, et globalement toute forme d’art ayant trait de près ou de loin à du contenu sexuel. Autant dire que cela correspond à un certain nombre de titres, qui ne pourront plus être présents sur la plateforme de vente.

En plus de ces nouvelles mesures, eBay va supprimer la catégorie pour adultes dans son ensemble. « Nous voulons mettre les articles pour adultes à la disposition de ceux qui souhaitent les acheter et peuvent le faire légalement, tout en empêchant ceux qui ne souhaitent pas regarder ou acheter ces articles d’y accéder facilement », explique le site.

Source : eBay