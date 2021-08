Dyson n’offre pas un sèche-cheveux ou un aspirateur sur Instagram, c’est une arnaque

Dyson n'offre pas de sèche-cheveux ou d'aspirateur valant plusieurs centaines d'euros sur Instagram. Plusieurs comptes frauduleux cherchent en effet à piéger les internautes en mettant en avant les couteux produits de la marque anglaise. Malheureusement, l'opération n'a pour but que de collecter les coordonnées bancaires des utilisateurs pour siphonner leur compte. Explications.

Au cours des dernières semaines, plusieurs comptes offrant des appareils signés Dyson sont apparus sur Instagram, rapportent nos confrères de BFM TV. Ces comptes, appelés «Hairdyson_France» ou «Dysson_Air_Wrap», assurent aux internautes qu'ils viennent de remporter un fer à lisser, un sèche-cheveux ou un aspirateur de la marque Dyson.

Pour obtenir leur lot, les internautes sont invités à payer entre 1 et 2 euros de frais de port. Le lien envoyé demande aux utilisateurs de renseigner leurs coordonnées bancaires afin de régler ceux-ci. C'est là que les escrocs derrière l'opération obtiennent ce qu'il souhaitent. Grâce à ces informations, il est possible de réaliser des virements depuis votre compte bancaire.

Une nouvelle arnaque Instagram cherche à débiter votre carte de crédit

En effet, la page qui réclame le versement des frais de port précise en petits caractères que «cette offre spéciale s'accompagne d'une période d'essai de 6 jours pour un service d'abonnement affilié. Passé ce délai, les d'abonnement [sic] (37 EUR tous les 14 jours) seront automatiquement prélevées sur votre carte de crédit». Concrètement, vous venez de donner l'autorisation aux escrocs de débiter régulièrement votre carte de crédit.

Victor Baissait, expert en technologie, met en garde les utilisateurs d'Instagram sur la prolifération des arnaques de cet acabit. “Est-ce que la page est certifié ? Ici non Est-ce qui je tape l'adresse de l'URL dans Google, je trouve des résultats disant que c'est une arnaque ? ici Oui”, relate Victor Baissait. Pour déceler les supercheries, il recommande aussi aux usagers de se rendre sur signal-arnaques.com, un site communautaire dédié aux arnaques d’internet. L'arnaque Dyson a d'ailleurs été recensée sur le site.

De son côté, Dyson assure faire tout son possible pour lutter contre ces arnaques. “Ceci est une page frauduleuse. Nous luttons au quotidien contre les offres et pages frauduleuses en demandant systématiquement aux plateformes concernées (pages internet, réseaux sociaux, etc.) de les bloquer” explique Dyson sur Twitter. Ce n'est pas la première fois que la popularité des appareils Dyson est exploitée à mauvais escients par des pirates.

Source : BFM TV