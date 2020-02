Dyson brevette un casque audio bluetooth étrange qui purifie l’air qui vous entoure !

Dyson vient de déposer un brevet autour d’écouteurs bluetooth audio qui purifient l’air qui vous entoure pendant que vous les portez. La purification améliore la qualité de l’air que vous respirez sans couvrir le nez ou la bouche. Le brevet mentionne des moteurs tournant à 12000 tours minute dont le bruit est annulé par un système ANC.

Dyson est connu pour être une entreprise d’ingénieurs. La firme consacre très d’un demi milliard d’euros par an en recherche et développement et emploie quelques 2500 ingénieurs. Alors forcément, avec toute cette matière grise, les idées fusent. Ce qui ne veut pas dire que toutes vont en orbite. On ne sait pas, ainsi, si dernier brevet Dyson repéré dans la base de données de l’Intellectual Property Office britannique débouchera ou non un jour sur un produit commercialisé. Mais l’idée est si étonnante que nous ne résistions pas à vous relayer l’information.

Ce casque Dyson est à la fois un casque audio bluetooth et un purificateur d’air environnant. Dans les documents du dépôt on peut lire « l’objet de la présente invention est de fournir un purificateur d’air portable qui délivre une purification d’air améliorée ainsi que plus de puissance dans le flux d’air en comparaison avec les anciens purificateurs d’air portables ». L’appareil se porte exactement comme un casque audio classique. Il comprend néanmoins une seconde anse destinée à être apposée devant ou derrière la tête de l’utilisateur.

On a beau ne pas savoir si cette anse se place devant ou derrière, l’idée fondamentale derrière cet appareil est de ne pas couvrir le nez et la bouche comme d’autres solutions tel que le masque chirurgical, voire les respirateurs médicaux – ce qui selon le descriptif du brevet n’est « pas socialement acceptable ». Là où ça devient croustillant, c’est que pour que le système de purification fonctionne, il faut bien faire tourner des moteurs, assez puissants. Ces moteurs sont conçus pour tourner à 12000 tours et aspirer 1,4 litres d’air par minute !

Et au cas où vous vous dites que cela va transformer votre tête en maracas en 5 mn chrono, Dyson a déjà tout prévu. Le constructeur affirme qu’entre 10 et 12000 tours par minute, il est possible d’annuler le bruit des moteurs avec un système de réduction de bruit active, tout simplement. Que pensez-vous de cette idée pour le moins originale ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : Android Central